Nejmenší slovenská vládní strana odmítla rekonstrukci vlády. Je raději pro předčasné volby

BRATISLAVA Rekonstrukce vlády v souvislosti s politickou krizí na Slovensku po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky nepřichází v úvahu a řešením je vypsání nových voleb. Novinářům to ve středu řekl místopředseda nejmenší vládní strany Most-Híd a ministr životního prostředí László Sólymos.

Most-Híd v pondělí podmínil své setrvání v koalici premiéra Roberta Fica dohodou o nových volbách, podle některých představitelů zbylých dvou koaličních stran se ale jednání týkají i možnosti rekonstrukce současného kabinetu.



„Nehovoří se o rekonstrukci vlády. Tuto záležitost (politickou krizi) dokáže vyřešit nikoli rekonstrukce vlády, ale předčasné volby. Nepřichází v úvahu rekonstrukce vlády, přicházejí v úvahu předčasné volby,“ uvedl Sólymos.

Podle poslance nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie a Ficova poradce Erika Tomáše strana dělá všechno pro udržení stávajícího kabinetu. Tomáš dodal, že předčasné volby jsou variantou až po vyčerpání všech ostatních možností a že výsledek jednání by mohl být známý ještě tento týden.

Slovenská média uvedla, že koalice při jednání o možnosti předčasných voleb jako jejich nejdříve možný termín zvažuje 7. červenec, další variantou je uspořádání voleb v září. Most-Híd dříve odmítl spojení případných předčasných voleb s komunálními volbami, které by se měly v zemi uskutečnit na začátku listopadu.

Pro vypsání nových voleb do sněmovny se již dříve vyslovila celá opozice. Nejrychlejší cestou k novým volbám je schválení ústavního zákona o zkrácení funkčního období současné Ficovy vlády, která nastoupila do úřadu před dvěma roky. Zmiňovaný zákon by muselo podpořit alespoň 90 z celkového počtu 150 poslanců parlamentu. Touto třípětinovou většinou koalice ani opozice samostatně nedisponují.

Příští pondělí se uskuteční mimořádná schůze slovenské sněmovny, která bude jednat o opozičním návrhu odvolat Fica, což by znamenalo pád celé vlády. Opozice ovšem nemá dostatek hlasů na vyslovení nedůvěry premiérovi a Most-Híd dosud neuvedl, zda se při tomto hlasování k opozičním poslancům přidá.