Nejoblíbenější materiál? To je jako ptát se na oblíbenější dítě, říkají designérské duo DeForm

Nejdřív kamarádi, pak spolužáci a nakonec i spolupracovníci. Jakub Pollág a Václav Mlynář neboli studio deFORM patří k nejaktivnějším současným designérům a poslední dobou se jim daří vše, na co sáhnou.

Lidovky.cz: Loni jste získali titul Grand designéra roku. Kde jste se vlastně potkali a začali spolu pracovat?

Václav: Seznámili jsme se na UMPRUMce, studio jsme založili protože jsme oba chtěli jít v roce 2011 na designblok. Tehdy jsme na to neměli cash, tak jsme se rozhodli, že do toho půjdem spolu. Podmínka designbloku ale byla ta, že pokud vystavujete ve vícero designérech musíte vystavovat pod jedním brandem. Takže vlastně 15 minut před odevzdáním přihlášky na designblok vzniklo studiodeFORM a taky náš první společný projekt.

Lidovky.cz: Jak vzniklo název deFORM?

Václav: Vznikl ako nazev našeho projektu na Designblok. V tomto projektu jsme hodně pracovali s různým sklem (simaxovým, foukaným), ale hlavně s tím jak se dá zachytit a formovat. Inspirací z procesu formování, deformování a z nekončícího cyklu změny tvaru skla, které nás fascinuje, vznikl název našeho studia.

Lidovky.cz: Letos jste pro oceněné navrhovali minimalistickou trofej, která v sobě ukrývá zvukovou stopu. Co jste vítězům do krabiček nahráli?

Jakub: Každý z oceněných dostal cenu, ve které bylo nahrané jeho vyhlášení jako vítěze a potlesk který následoval –chtěli jsme zhmotnit a zachytit atmosféru odevzdávani. My jsme pak do krabičky nahráli ještě pár vlastních podpůrných statementů jako vzkaz od nás, jakože jim fandíme. Ale museli jsme trošku improvizovat protože jsme nevěděli, kdo to vyhraje (smích) a vyhrát mohl kdokoliv z třech nominovaných.

Lidovky.cz: Jak vaše spolupráce probíhá? Hádáte se?

Jakub: To se hodně mění! Za tu dobu co spolupracujeme jsme se věnovali po formální stránce různým projektům, kromě produktového designu děláme taky návrhy interiérů a a creative advertisement, to si žádá vždy různou formu naší spolupráce, proto jsme museli téměř vždy hledat novou cestu. Je jasné, že při hledání nové cesty nastanou i nějaké zádrhely, ale s tím se prostě počítá, vždycky jde o to, dotáhnout do konce. My se hlavně snažíme dělat ty věci efektivně, zajímají nás inovativní přístupy, rádi používáme nové aplikace a softwary a snažíme se neustále zvyšovat efektivitu naší práce.

Lidovky.cz: Pracujete s rozmanitou škálou materiálů? Který z nich máte nejraději a proč?

Václav: To je otázka ala nejoblíněšjí dítě! (smích) Každý materiál má něco svého, právě proto rádi pracujeme s rozmanitou škálou materiálů, v každém si můžeme dovolit něco jiného. Nejčastěji pracujeme se sklem což jde ruku v ruce s tím, že v současné chvíli fungujeme jako art directors ve značce Bomma, která má vlastní sklárnu a fakt dobré know how, navazuje na českou tradici ručně foukaného skla, což je fakt unikátní a na výsledném produktu je ta kvalita extrémně vidět - obzvláště u skla. Někdy je otázka materiálu předem daná, záleží na klientovi, když někdo vyrábí dřevěné židle tak mu přece nebudeme nutit mramor. Nás baví ta rozmanitost a taky to, že to není jenom o materiálech, ale i o procesu výroby- každý materiál ti dovolí něco jiného, a tak to je.

Lidovky.cz: Jak moc se zajímáte o módu?

Jakub: O módu se zajímáme, ale spíše z hlediska marketingu, třeba jak fungují krátkodobé trendy a obecně, co se ve světě děje. Neznamená to ale, že bychom byli závislí na trendech, stejně tak nás zajímá taky udržitelnost. Já mám třeba jedny fakt oblíbené černé Levisky, které si kupuju pořád dokola, vždycky když je vynosím tak pak příjdu do toho obchodu a řeknu, že chci zase přesně ty stejné, už mám asi pátý model. To je třeba důkaz toho, že když je něco fakt dobré, tak je jedno, jestli je to návrh z roku 1970 nebo 2018, že prostě funguje v jakékoliv době...



Lidovky.cz: Spolupracujete také s obchodem Freshlabels - navrhli jste pro ně prodejnu Freshlabels Backpack Concept Store.

Václav: Jasně. My už jsme s Freshlabels začali spolupracovat dávno, je to asi 5 let. Dělali jsme instalace několika jejich pop-up akcí. Takže když nás oslovili na projekt obchodu, už jsme přesně věděli, jakou mají představu.

Lidovky.cz: Obchod se orientuje na designové značky s ekologickým rozměrem. I obecně by se dalo říci, že k tomu velká část designové scény směřuje – ohledy na ekologii výroby, recyklované materiály, kvalitu a trvanlivost. Je to podle vás hudba budoucnosti?

Jakub: Určitě ano. A v rámci obchodů jsme se vždycky snažili používat materiály, které nejsou jen nějaká aktuální móda, ale hodně vydrží, jsou trvanlivé. To byl takový výchozí bod. Hodně tu pracujeme s překližkou i ocelovým plechem. Návrh obou obchodů jsme dělali s vizí dlouhodobější životnosti, ne že se budou za chvíli updatovat jako to bývá běžné u jiných obchodů.

Václav: A vlastně jsme to rovnou navrhovali i tak, aby se obchod sám o sobě dal různě předělávat a měnit podle potřeby. Jak Freshlables známe, tak oni jsou opravdu „fresh“, takoví hodně kreativní, dělají si různé pop-up instalace a akce. Podle toho je tedy navržený celý mobiliář, dá se různě přestavět a dokonce i využít k různým účelům. V tom prvním obchodě se dá např. z několika částí jednoduše sestavit přehlídkové molo. Refresh obchodu se pak dá udělat vlastně jen přestavbou jednotlivých kusů nábytku.

Lidovky.cz: Když je pro vás design práce i životní styl, je vůbec nějaká oblast, kde se jím nezabýváte nebo si od něj chcete záměrně odpočinout?

Václav: No, on je tím člověk asi trochu nemocný. My si z toho děláme i legraci. Jdeme třeba na výstavu umění a často tam víc zkoumáme ty sokly, háčky, všímáme si detailů, kterých si ostatní ani nevšimnou. I když nepracujeme, pořád se někde inspirujeme, asi to jinak nejde.

Jakub: Člověk to vlastně řeší pořád. Já si rád jedu vyvětrat hlavu na motorku, ale vlastně i to je o designu nakonec – tvary, vzory, barvy... Je to skutečně až nemoc.

Lidovky.cz: Dá se říci, co vás baví víc – produktový design nebo návrhy instalací a interiérů? Jak se vám vlastně teď daří časově zvládat zakázky mimo pracovní nasazení v BOMMA?

Jakub: Práce pro BOMMA je pro nás samozřejmě hlavní. Jsme pořád ve fází „navnímávání“, tak je to dost intenzivní. Nedávno jsme ale rozšířili kreativní tým a díky tomu máme i čas na jiné zakázky. Instalace a interiéry nás baví. Na tom je totiž super, že celý ten proces od začátku do konce je rychlý. Vidíte hned výsledek. Navíc si můžeme dovolit i trochu improvizovat, nechat některé věci otevřené a dotvořit až na místě. Když vyvíjíme produkt, trvá to i 2 roky.

Václav: Instalacím a interiérům se chceme paralelně dál věnovat a s produktovým designem to kombinovat. Jsme moc rádi, že nás oslovují z ciziny, to jsou hodně zajímavé zakázky. Dělali jsme dost právě obchody, bary, ale chceme dělat kromě interiérů i normální architekturu, domy. Když navrhujete obchod nebo jiný interiér, je to na delší dobu, tím pádem pro nás větší satisfakce než u jednorázových instalací na pár dnů nebo týdnů. Když vidíme, že to za rok pořád žije a funguje, máme z toho radost.