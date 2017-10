Nejrychlejší ježek světa. Paramount připravuje celovečerní film o Sonicovi

Studio Paramount si najalo přední hollywoodské producenty na film o animované ikoně devadesátých let. Film by měl kombinovat počítačovou grafiku s reálnými herci. Fanoušci se snímku dočkají nejspíše až v roce 2019.

Modrý ježek Sonic dělá čest svému jménu - běhá téměř rychlostí zvuku. Jeho úhlavním nepřítelem je Dr. Ivan „Eggman“ Robotnik, který se snaží vytrvale ničit ježkův svět a z jeho obyvatel nadělat roboty. Sonic je bezesporu ikonou devadesátých let, kterou proslavily hlavně videohry společnosti Sega. První díl vyšel již v roce 1991 a celkově se her se Sonicem prodalo více než 360 milionů kusů. Pronikl ale i do jiných oblastí - knížky, komiksy, seriály. Nedostal se zatím ale na velká plátna světových kin, což hodlá studio Paramount změnit.



Snímek nejdřív připravovalo studio Sony (Colombia Pictures), které projekt odprodalo Paramountu. Hlavními producenty snímku jsou Neal H. Moritz (Rychle a zběsile, Já, legenda) a Tim Miller, režisér úspěšného komiksového hitu Deadpool. Do režisérského křesla usedne Jeff Fowler, pro kterého půjde o celovečerní režijní debut. Za sebou má zatím jen několik animovaných kraťasů.

Fanoušci se podle všeho nejspíše Sonica na stříbrném plátně dočkají až v roce 2019.