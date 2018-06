Nejsem pitomec, ale zodpovědný politik, brání Lomecký schválení zastavění náměstí v Pařížské

PRAHA Veřejně slíbil, že nedopustí, aby byla piazzetta v pražské Pařížské ulici zastavěna, v úterý ovšem zastupitelé schválili, že na jejím místě může vyrůst jednopatrová budova. Starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký (TOP 01) kvůli tomu nyní musí vysvětlovat, proč najednou změnil svůj postoj. V rozhovoru pro Lidovky.cz tvrdí, že raději zvolil řešení zodpovědného politika než padlého hrdiny.

Společnost J&T, která pozemky na konci Pařížské ulice před hotelem Intercontinental vlastní, chce na piazzettě postavit výškovou administrativní budovu. To se nelíbí místním, ani městské části. S jejím zastavěním ale počítá i nedávno představený metropolitní plán Prahy.



Právě o připomínkách k novému územnímu plánu v úterý hlasovali zastupitelé Prahy 1. Nakonec odsouhlasili, že na prostranství u hotelu může vyrůst jednopodlažní budova. A to i přesto, že starosta městské části Oldřich Lomecký (TOP 09) počátkem května občanům sliboval, že radnice udělá vše pro to, aby byl tento prostor v historickém jádru města zachován. Dokonce se objevil na protestní akci, jíž se účastnil v triku s nápisem „stop stavbě“.

Lidovky.cz: Minulý měsíc jste veřejně slíbil, že nedopustíte, aby byla piazzetta před hotelem Intercontinental zastavěna. V úterý ovšem zastupitelstvo Prahy 1 odhlasovalo opak. Čím to, že jste najednou změnil názor?

Rozhodně jsem názor nezměnil. Sám jsem byl navrhovatelem 30 zásadních připomínek k metropolitnímu plánu, které otevřely Pandořinu skříňku. Byl to magistrát, kdo schválil návrh IPR, který dovoloval osmipatrovou budovu v Pařížské ulici. Já v návrhu navrhoval mimo jiné i nulovou variantu. Nicméně jak se postupně hlasovalo o jednotlivých návrzích, došlo k situaci, kdy se zdálo, že nezastavění nezíská nadpoloviční většinu, a nebude tak přijato žádné usnesení.

Vážně tak hrozilo, že by tam mohla vzniknout osmipatrová hrůza, což bylo velice nebezpečné. V této situaci se uskutečnila porada zastupitelských klubů. Na ní se navrhla nejminimalističtější varianta s tím, že se to limitovalo do maximální výšky jednoho nadzemního podlaží. Což byl návrh, který jsem nakonec podpořil, aby nedošlo k něčemu dramaticky horšímu.

Lidovky.cz: Skutečně nebylo žádné jiné řešení?

Nebylo, protože nemělo nadpoloviční většinu. Toto řešení bylo snahou zatáhnout maximálně za záchrannou brzdu. Je to mnohem lepší, než kdyby žádné usnesení přijato nebylo.

Lidovky.cz: Jste tedy spokojený, jak situace dopadla?

Neříkám, že jsem stoprocentně spokojen. Není to ani kompromisní řešení. Považuji to za řešení, které maximálně prosadilo zájem Prahy 1, tedy minimálně zastínit místo a dát na něj zeleň. To, že se zabránilo velké výstavbě, považuji za částečný úspěch. Ten návrh byl maximálně možný, takže jsem rád, že k němu došlo.

Osobně si myslím, že by se tam nemělo stavět vůbec. Ale jsme v reálné politice a ta je o kompromisech, o tom, co jste schopen prosadit. Ani já, ani moje strana nestačíme na to, abychom to celé prohlasovali.

Lidovky.cz: Na shromáždění s občany jste v květnu přišel v triku s nápisem „stop stavbě“ a prohlásil jste, že byste byl „velký pitomec“, kdybyste se v něm nechal vyfotit a pak dovolil, aby bylo místo stavbou zastavěno. Přijdete si nyní jako „velký pitomec“?

Nemyslím si, že bych si připadal jako velký pitomec. Udělal jsem maximum. Mohl jsem udělat prázdné gesto, že bych hlasoval proti návrhu. Sice bychom prohráli, ale já bych byl padlý hrdina. Mohl bych se dále ukazovat v tom triku, bylo by to politicky populárnější. Ale ve mně zvítězilo spíše svědomí, že bych měl být zodpovědný politik.

Oldřich Lomecký, starosta Prahy 1.

Zodpovědný politik udělá maximum pro to, co udělat může. Nejsme ve společnosti, kde bych byl diktátorem. Každý reálný obyvatel musí pochopit, že když nedosáhnu na 100 procent, udělám 95, když nedosáhnu na 95, udělám aspoň 70. Myslím, že jsem se zachoval zodpovědně. Já bych deklarativně hlasoval proti, usnesení by přijato nebylo a výsledek by byl, že investor by pomohl zastavit celou piazzettu osmipatrovým domem.



Lidovky.cz: Co by na piazzettě mělo vzniknout?

Mohlo by tam být posezení ve formě kavárniček či zimní zahrady. Což si myslím, že je nakonec dobře vyjednané. Tím, že jsou v okolí jen obchody, žádná bytová zástavba, nemuselo by při dobré architektonické soutěži jít o nic, co by občany Prahy 1 pohoršovalo.