Nejsem politický přeběhlík. Piráti pro mě nebyli výtahem k moci, říká Ruml ke stopce do Senátu

PRAHA S Pirátskou stranou se chtěl podělit o své politické zkušenosti a reprezentovat ji v Senátu. Celostátní fórum partaje ovšem kandidaturu Jana Rumla, jíž dříve posvětila plzeňská buňka, nakonec odmítlo. Podle některých členů strany chtěl polistopadový ministr vnitra pirátskou podporou jen posílit své šance, přičemž zastával názory spíše konkurenčních stran. Ruml to v rozhovoru pro Lidovky.cz odmítá.

Jan Ruml (65) Bývalý disident byl mezi lety 1992 až 1997 ministrem vnitra v obou vládách Václava Klause. Poté, co se v roce 1997 začal vymezovat proti Klausově politice, stranu počátkem následujícího roku opustil. Následně se podílel na vzniku dnes již zaniklé Unie svobody, jíž předsedal. Za stranu se v roce 1998 dostal do Senátu, v němž zasedal za Prahu 6 do roku 2004. Od přelomu tisíciletí byl dokonce jeho místopředsedou pro zahraniční styky. V roce 2010 se stal členem Strany zelených. V letošních senátních volbách chtěl kandidovat jako nestraník s podporou Pirátů na Rokycansku. Ačkoliv plzeňská buňka strany jeho nominaci schválila, celostátní fórum strany později odhlasovalo její stažení. Ruml podle 66 procent Pirátů nebyl vhodný kandidát.



Lidovky.cz: Jste z pondělního hlasování Pirátů, které rozhodlo o tom, že vás strana nakonec nebude nominovat jako svého kandidáta na Rokycansku pro podzimní senátní volby, zklamaný?

Ani ne. Tak trochu jsem počítal, že to přes Pirátskou stranu neprojde. Piráti nesnášejí 90. léta, ať tam dělal kdo, co dělal. Já byl politik v 90. letech a to jim hodně vadilo. Měli pocit, že jim mohu rozklížit politickou scénu. Mysleli, že to stranu poškodí a voliči jim to neodpustí, pokud budu kandidovat.

Lidovky.cz: Podle celostátního fóra nejste pro stranu vhodný, neboť byste jí nic nepřinesl.

Jsou to zvláštní důvody, ale respektuji jejich rozhodnutí. Jsem demokratický, liberální politik, přínosný bych pro ně byl. Senát je poslední pojistkou proti vládě a Poslanecké sněmovně, takže tyto úvahy jsou v podstatě malicherné.

Lidovky.cz: Z Pirátské strany se rovněž ozývají hlasy, že jste byl spíše kandidátem TOP 09 a STAN, který chtěl kandidovat za Piráty, aby měl větší šanci na úspěch.

To je hloupost. Vůbec to neodpovídá skutečnosti. Pro mě Piráti nebyli žádným výtahem k moci. Vždycky jsem se snažil dělat politiku podle svého vědomí a svědomí a tohle pro mě vůbec nepřichází v úvahu.

Lidovky.cz: Cítil jste během těch několika týdnů, kdy jste počítal se svou kandidaturou, že je o vaši politickou zkušenost stále zájem?

Myslím, že ano. Jednak u části Pirátů v Plzni, kde jsem vyhrál těsně, ale zvítězil jsem, pak jsem samozřejmě cítil podporu ze svého okolí. Nikomu nevadilo, že kandiduji za Piráty. Přáli mi, abych se do Senátu dostal.

Lidovky.cz: Budete nyní usilovat o podporu jiné strany, abyste mohl do Senátu přesto kandidovat?

Letos už kandidovat za žádnou stranu nebudu. Je začátek května, asi by se to nestihlo.

Lidovky.cz: Ani jako nezávislý kandidát?

To bych musel sbírat podpisy a na to opravdu není čas.

Lidovky.cz: Sehnat tisíc podpisů z daného volebního obvodu by byl problém?

Nebyl by to problém, ale už se mi to do toho vůbec nechce.

Lidovky.cz: Zvažujete, že se budete politicky angažovat jinak?

Mám nabídky na komunální úrovni, ale nevím jestli komunální politika je typ politiky, kterou bych chtěl dělat. Byl jsem ministr vnitra, senátor, spíš se zajímám o globální politiku, než o tu místní.



Lidovky.cz: O vstupu do nějaké strany nepřemýšlíte?

Už do žádné strany vstupovat nechci. Už takhle mě nazývají politickým přeběhlíkem, byť to není pravda. Vždycky jsem zastával nějaké názory, od nichž se strana poté odklonila, ale to nikomu nevysvětlíte. Zařadí vás jako politického turistu a nic s tím nemůžete dělat.

Lidovky.cz: Boj za demokratické síly, které podle vás „dostávají na prdel“, jak jste před několika týdny uvedl, tedy vzdáváte?

Nevzdávám ho. Budu nadále dělat, co jsem dělal. Jezdit za lidmi na besedy. Budu se pohybovat v politickém prostředí a ještě se rozhodnu, co budu dělat do budoucna.