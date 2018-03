‚Nejsem takový.‘ Bývalý frontman Talking Heads se omluvil za absenci žen na novém albu

Britský hudebník David Byrne se stal terčem kritiky kvůli svému dlouho očekávanému albu American Utopia. Z 25 muzikantů, se kterými spolupracoval, není ani jedna žena. „Lituji toho, že jsem žádné ženy neoslovil. Je to šílené, takový já nejsem,“ reagoval na kritiku bývalý forman kapely Talking Heads. Na událost upozornil web Consequence of Sound.

„Chtěl bych poděkovat těm, kteří o tom psali a situace se tak dostala do povědomí. Velmi mi na tom záleží,“ napsal David Byrne na svůj Instagram. „Je to šílené, takový já nejsem. Rozhodně jsem takto nikdy v minulosti nejednal.“

„Je těžké uvědomit si že i když strávíte hodně času postrkáváním chodu světa tím správným směrem, tak někdy tím problémem jste právě vy. Někdy jsem o sobě neuvažoval jako o jednom z ‚těch chlapů‘, ale teď vidím, že jím do určité míry opravdu jsem. Vaše reakce posloužily k mé nápravě. Děkuji vám,“ dodává v příspěvku. Kritiku alba mu posílali fanoušci nejspíše přímo do jeho soukromé emailové schránky. Stalo se tak hned poté, co Byrne zveřejnil seznam spolupracovníků.

Album American Utopia má celosvětově vyjít tento pátek a s Byrnem na něm spolupracovali například Brian Eno, producent Daniel Lopatin, jazzový muzikant Isaiah Barr nebo oceňovaný pianista David Barlett (uměleckým jménem Doveman).

David Byrne byl spoluzakladatelem populární britské kapely Talking Heads. Hned čtyři jejich alba zařadil magazín The Rolling Stone na seznam 500 nejdůležitějších desek historie. Kapela se definitivně rozpadla v roce 1991.