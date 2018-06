Londýňané si připomenou oběti loňského útoku, chtějí vylepšit strategii boje s terorismem

LONDÝN/PRAHA V neděli si obyvatelé Londýna připomenou oběti loňského útoku na London Bridge a na tržišti Borough Market, který si vyžádal osm mrtvých a desítky zraněných. K útokům v centrum města se přihlásila organizace Islámský stát. Pro boj s ní a dalšími teroristickými organizacemi odhalí v pondělí anglické tajné složky novou strategii.

Lidé se v neděli odpoledne sejdou v Southwarkské katedrále, kde nejen uctí všechny oběti teroristického útoku, ale také si připomenou pohotovost bezpečnostních složek, které během osmi minut dorazily na místo činu a během rychlého zásahu zneškodnily všechny tři pachatele před restaurací Wheatsheaf na tržišti Borough Market.

Útočníci nejdřív vjeli dodávkou na London Bridge, kde ve velké rychlosti srazili několik pěších a tři z nich zabili. Útočníci pak pokračovali v jízdě až k tržišti Borough Market, které je plné restaurací a barů. Tam teroristé vystoupili a napadali lidi keramickými noži. Pět lidí ubodali.

Po mši se všichni účastníci, mezi kterými by měli být kromě rodin obětí i politici, přesunou k London Bridge, kde celou pietní akci zakončí symbolickou minutou ticha. Večer, stejně jako v sobotu, bude na slavný most promítnuto heslo #LondonUnited na znamení soudržnosti národa vyjadřující odhodlání bojovat s terorismem.

Londýnský starosta Sadiq Khan podle serveru BBC ocenil, že se obyvatelé města postavili teroristickým útokům způsobem, během kterého zůstali jednotní a věrní svým hodnotám a způsobu života.

K akci se vyjádřila i britská premiérka Theresa Mayová. Odhodlanost Britů překonat strach z teroristických útoků označila za silnější než kdy dřív. „Má zpráva těm, kteří se pokusí zaměřit na náš způsob života nebo nás rozdělit je jasná. Naše odhodlání zůstat pevní a překonat tuto hrozbu společně nikdy nebylo větší,“ sdělila.

Britské tajné složky podle serveru Independent oznámily, že Velká Britanie čelí vážné hrozbě útokům islamistů a pravicových extrémistů, která by měla trvat minimálně další dva roky. Nevylučují ani to, že by v následujích letech mohla vzrůst. Od loňského března se jim podařilo překazit 12 plánů teroristických organizací a čtyři, za kterými stály krajně pravicové skupiny.



V současné době policejní složky a zpravodajská služba MI5 organizují okolo 500 operací zahrnujících zhuba tři tisíce podezřelých osob. Dalších 20 tisíc v minulosti vyšetřovaných osob by mohlo ohrozit bepečnost státu a obyvatel.

Tajné složky představí novou strategii

S terorismem se anglické složky rozhodly bojovat novým způsobem, svojí strategii odhalí v pondělí 4. června. Předpokládá se, že by měla zahrnovat lepší využívání informací ze strany policie a MI5, nový přístup k hrozbám ze strany krajně pravicových skupin a zvýšení maximálních trestů za některé trestné činy souvicející s terorismem. Možný je i návrh užší spolupráce s místními úřady.

„Vláda je absolutně odhodlaná udělat vše potřebné pro to, aby se vypořádala s teroristickou hrozbou. Je to moje první priorita každý den v této práci,“ sdělil ministr vnitra Sajid Javid. „Konec konců, nejsilnější odpoveď není v tom, co děláme, ale v tom, kým jsme. Nejlepší způsob, jak zastavit teroristy od dosažení jejich cílů, je stát za svými hodnotami tolerance, spravedlnosti a dále pokračovat ve svých životech, “ dodal.