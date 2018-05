Nejslavnější koně Británie. Jaký je příběh grošáků, kteří potáhnou královský kočár?

Windsor Prince Harryho a jeho snoubenku Meghan každý zná, ale co koně, kteří budou při královské svatbě přímo v srdci akce? Královští grošáci mají v britském panovnickém rodě dlouholetou tradici a jsou ustájeni přímo v Buckinghamském paláci. Mezi koňmi můžeme najít i otce se synem.

V den královské svatby budou kočár s novomanželským párem tahat vzácní do šediva zbarvení koně plemena Windsor Grey, kteří jsou šlechtěni výhradně pro britskou královskou rodinu. Využívají se v různých ceremoniálních průvodech a trénují se přímo k tomu, aby bezpečně a důstojně tahali královský kočár.



Slavný Storm a jeho syn

Mezi hlavní koňské hvězdy královské svatby bude patřit duo otec a syn Storm a Tyrone. Čtveřici koní táhnoucí kočár doplní dva další koně téhož plemene Milford Haven a Plymouth. Před kočárem pojedou mimo spřežení dva jezdci na koních Sir Basil a Londonderry, kteří doplní královský tým šesti koní Windsor Grey.

Kůň Storm je oblíbencem královny Alžběty II. Vládnoucí panovnice mu dokonce nechala postavit sochu v zahradách Buckinghamského paláce. Někteří královští koně Windsor Grey zastupují korunu v různých kombinovaných jezdeckých soutěžích. Koně v minulosti vyhledával princ Phillip, vévoda z Edinburghu, který na nich za mlada závodil.

V průvodech pořádných korunou je běžné, že alespoň na jednom koni z povozu sedí jezdec. Stejně tak tomu bude i při královské svatbě, jezdci budou dokonce dva. Dle odborníků z oboru jezdectví je tento způsob řízení kočáru velmi bezpečný, jelikož jezdci mají bezprostřední kontakt s koněm a mohou ihned zasáhnout. Zároveň nepřekáží v královském kočáře. Osobní asistent královské rodiny Toby Browne řekl: „Novomanželé mohou sedět poměrně vysoko, tudíž jsou velmi dobře viditelní pro veřejnost.“



Z šedého hříběte k běloušovi

Koně plemene Windsor Grey jsou šedí, avšak někdy můžou připomínat síťovaného bělouše. Je to tím, že Windsor Grey jsou grošáci a mají menší nebo větší šedé skvrny na bílém podkladě. Rodí se šedivý a postupem času někteří mohou vybělit až do bělouše. Při průvodu je důležité, aby koně byli sehraní a pohybovali se ve stejném chodu. Windsor Grey trénují špičkoví trenéři, kteří už od obsedání dbají na dokonalou harmonii jezdce a koně. Se zapřaháním do kočáru mohou koně začít dříve než s ježděním, takže už od mala jsou vedení k tahání povozu a k pohybu ve skupině jiných koní. Koně se povětšinou obsedají kolem třetího roku.

Stáje v Buckinghamském paláci

Královští koně jsou ustájeni přímo v Buckinghamském paláci v Londýně. Historie královských stájí sahá až do 14.století, kdy byli do stájí umístěni lovečtí jestřáby a sokoli královské rodiny. Z této doby pochází jméno stájí Queen’s Mews, přičemž pojem „mews“ je ve skutečnosti jestřábí a sokolnický termín. Původní Mews byly zbořeny na počátku 19. století a stáje byly přesunuty na jih od Buckinghamského paláce, kde jsou dodnes.

Průvod královských novomanželů začne ihned po obřadu ve dvě hodiny našeho času před kaplí svatého Jiří a bude trvat přibližně 25 minut. Fanoušci královské dynastie již od středy přespávají v ulicích Windsoru, aby si zabrali nejlepší místa.