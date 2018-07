Naše velká čerpadla nemohou být k záchraně dětí z jeskyně použita, říká v rozhovoru z Thajska český hasič

PRAHA Česká velkokapacitní čerpadla v Thajsku nepomůžou. Serveru Lidovky.cz to řekl David Kareš, jeden z dvojice hasičů vyslaných k jeskyni, kde je 12 chlapců a jejich trenér již dva týdny uvězněno. Přesto však místním pomoc nabízí, a to jak osobní, tak technologickou. Situaci podle Kareše navíc stále komplikují přicházející monzunové deště.

Případ 12 chlapců a jejich fotbalového trenéra, které voda uvěznila v jeskyni Tcham Luang Nang Non na severu Thajska 23. června, uhranul svět. Pětadvacetiletý trenér se svými svěřenci ve věku od 11 do 16 let v jeskyni na záchranu čekají již dva týdny, přičemž nejprve nebylo vůbec zřejmé, že přežili. Objevil je až tým britských záchranářů, který s nimi natočil video. Chlapce v jeskyni v současnosti ohrožuje docházející kyslík a záchranné práce zároveň komplikuje i další vlna monzunových deštů, které jeskynní komplex mohou zatopit. Jedinou obětí je potápěč, který do jeskyně dopravoval zásobu kyslíku. V sobotu na místo dorazili i dva čeští hasiči, David Kareš a Petr Vodička, kteří měli za úkol zjistit, jestli Česko může nějak pomoci.



Lidovky.cz: Jaká na místě panuje atmosféra?

V současné době je tu spousta lidí, spousta zasahujících dobrovolníků, prostory jsou celkem komplikované, není tam moc místa a celkově je tu velká vlhkost, která se pojí s přicházejícími monzunovými dešti. Samozřejmě je i horko, všichni jsou zpocení. A na místě je obrovská aktivita, dalo by se říct, že možná i atmosféra očekávání, co se bude dít dál, protože situace se mění každou chvilku a vůbec to není jednoduché, obzvlášť vzhledem k podmínkám, které tady panují.

Lidovky.cz: Do Thajska jste jeli zjistit, jestli Česko může na místě nějak pomoct. Jaké jsou vaše závěry?



Hasiči v Thajsku Česko vyslalo do Thajska dva hasiče, Davida Kareše a Milana Vodičku. Oba dorazili v sobotu po poledni. David Kareš se v minulosti podílel na odstranění spadlé trojské lávky v Praze a na zásahu po výbuších v muničních skladech ve Vrběticích. Krom toho pomáhal při sesuvech půdy v obci Bulhary či při vyprošťování lodi ve Drážďanech. Je ze záchranného útvaru v Hlučíně.

Petr Vodička působil například v Íránu po zemětřesení v roce 2003 nebo v Nepálu po zemětřesení v roce 2015. Krom toho pomáhal například v Alžíru či v Pákistánu. Je příslušníkem HZS Praha.

Původně jsme jeli s myšlenkou toho, že bychom nasadili velkokapacitní čerpadla, kterými Česko disponuje. Po analýze situace na místě jsme nicméně zjistili, že vzhledem k malým prostorům a špatnému přístupu k té jeskyni, se tahle čerpadla použít nedají. Na druhou stranu jsme na základě analýzy a rozprav s odborníky ve štábu, kteří se o to starají, nabídli v rámci výpomoci odčerpávání vody menšími čerpadly, která má hasičský sbor k dispozici a jsou velice kvalitní. Dále jsme nabídli možnost využití našich potápěčů, kteří jsou připravováni i na práci v jeskyních.



Lidovky.cz: V současnosti se mluví o tom, že by k vyproštění chlapců mělo dojít mezi třemi a čtyřmi dny, i vzhledem k přicházejícím dešťům. Stihne Česko ještě nějak pomoci nebo je to už nereálné?

O nereálnosti bych určitě nemluvil. Pokud přijmou naši nabídku, tak naše odřady jsou připravené a můžou okamžitě vyrazit, a zároveň bych nezavrhoval jakoukoli možnost, scénář záchrany se může rychle měnit. Každopádně, z naší strany uděláme všechno, abychom pomohli třeba i osobně, a popravdě kdyby se ty chlapce podařilo dostat ven během zítřka a my jsme pomoc neposílali, tak by to bylo úplně to nejlepší, protože se dostanou ven živí a zdraví.



Lidovky.cz: Hovořil jste o nabídce českých čerpadel. Jak současně vypadá technika, která je na místě? Je kvalitní?

Technika, která je na místě, stačí na to, co se v současnosti dělá. Otázka je, zda by ve vzdálenějších prostorech, do kterých se záchranáři teď dostávají, pomohla další technika. Já si myslím, že asi ano, nicméně záleží na řadě detailů, které se těžko popisují. Ale zásadní je, že velkokapacitní čerpadla vzhledem ke zdejším podmínkám nasadit skutečně nelze.



Lidovky.cz: Na místo míří řada odborníků, kteří mají vlastní možná řešení, v sobotu měl například dorazit i tým Elona Muska. Jsou již na místě a jak hodnotíte jejich plán s nylonovou trubkou, která by se nafoukla a chlapci by skrz ní mohli prolézt i skrz zaplavené části jeskyně?

O týmu Elona Muska jsem četl na internetu, ale osobně jsem ho neviděl. A k tomu nápadu se nemůžu a ani nechci vyjadřovat, netuším, jak by to mohlo fungovat, nicméně jeskynní komplex je opravdu velice členitý, takže netuším.



Lidovky.cz: Na místě je řada dobrovolníků i týmů odborníků. Jak vás mezi sebe přijali?

Musím říct, že jsem byl velice mile překvapení. Přijetí bylo opravdu velmi přátelské, z přítomných je cítit, že si velmi váží pomoci každého, kdo sem přijede. O České republice věděli mnoho, zajímali se, znali dokonce i prostředky, kterými disponujeme, protože si to dopředu zjistili. Bylo to opravdu velmi přátelské, rozhodně jsme nebyli někde na druhé koleji.



Lidovky.cz: Můžete z místa zhodnotit, jestli něco podobného může hrozit i v Česku? Jsou na to místní sbory připravené?

Já konkrétně nejsem potápěč se specializací na jeskyně a nemůžu to zcela odborně hodnotit, ale jsem přesvědčený, že situace je tady hodně jiná zejména kvůli monzunovým dešťům, ty hrají skutečně velkou roli.



Lidovky.cz: Zmiňoval jste, že již teď jsou nadcházející deště znát ve vzduchu. Jak se na příval záchranné týmy připravují?

Připravovat se moc nelze, je to jenom o výbavě jako jsou pláštěnky či jiná ochrana a připravena jsou i další čerpadla, která by se případně nasadila, ale o nějakých speciálních přípravách se příliš mluvit nedá.