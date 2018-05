Nejstarší zvolený politik na světě. Malajsie má nového premiéra, je mu 92 let

KUALA LUMPUR /PRAHA Malajsie během noci zažila překvapení. Ještě večer se zdálo, že parlamentní volby vyhraje roky vládnoucí koalice. Došlo však k zásadnímu obratu a vítězem voleb se stal bývalý malajský premiér Mahathir bin Mohamed. Ve svých 92 letech se tak stal nejstarším zvoleným politikem na světě.

Je o devatenáct let starší než český prezident Miloš Zeman a o šedesát jedna let starší než rakouský premiér Sebastian Kurz. V roce 2003 odešel z aktivního politického života, aby se o patnáct let později vrátil jako kritik své původní strany.



„Nemohu přijmout, že tato země bude zničena sobci, kteří jen myslí na sebe a kradou peníze,“ uvedl Mahathir během volební kampaně. Odkazoval se na nedávné korupční skandály, které se dotkly i dosavadního premiéra Najiba, během nichž si podle médií státní představitelé přesměrovali na své účty až 3 miliardy dolarů.

Mahathir je původně lékařem a proto mu veřejnost přezdívá „Dr. M.“. V roce 1946 se připojil ke Spojené malajské národní organizaci (UNMO), tedy přibližně deset let předtím, než země získala svou nezávislost na Velké Británii. UNMO se poté stala dominantní politickou stranou v tzv. Barisanské koalici, která zemi do čtvrtka vládla.

Mahathir patřil k jejím prominentním členům. V roce 1981 byl poprvé zvolen premiérem a v pozici se udržel až do října 2003, kdy se rozhodl odejít do důchodu a přenechat nejsilnější politickou pozici v zemi svému nástupci Abduláhovi Ahmadu Badawimu.

Opozici zničil a postavil na nohy

Staronový premiér během své vlády držel nad zemí pevnou ruku. Podařilo se mu zemi ekonomicky posílit, ale své kritiky a politické nepřátele potlačoval za pomoci zákona o vnitřní bezpečnosti.

„Je to ironické, že muž, který naprosto zničil opozici, když byl u moci, se vrací z důchodu jako faktický lídr opozičního občanského hnutí,“ uvedl pro CNN odborník na mezinárodní vztahy Jang Razali Kassim z Rajaratnamského institutu mezinárodních studií.

Jako první krok Mahathir podle agentury Reuters oznámil, že země bude chtít vyjednat nové smlouvy ohledně průplavu vojenských lodí s Čínou. „Nechtěli bychom zde vidět tolik bitevních lodí, protože bitevní lodě přitahují další bitevní lodě,“ uvedl Mahathir. Primárně se však chce zaměřit na boj s korupcí.