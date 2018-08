Největší projekt v zemi. Chorvatské pobřeží spojí za evropské peníze Číňané

ZÁHŘEB/PRAHA Nejjižnější cíp Chorvatska, který dělí od zbytku země úzký pás pobřeží Bosny, spojí nový most. Projekt, který spolufinancuje Evropská unie, vyhrál čínský stavební kolos. Během tohoto týdne čínští zástupci oficiálně zahájili práce.

Je to jen pár kilometrů pobřeží, které dělí Dubrovník a přilehlé okolí od zbytku Chorvatska. Malá přímořská výspa jinak vnitrozemské Bosny ovšem už od rozpadu Jugoslávie komplikuje cestu tisícům turistů mířících v létě do starobylého města na Jadranu a denně i místním obyvatelům a zboží.

Takzvanou dubrovnicko-neretvanskou župu v nejjižnějším cípu země má však do tří let se zbytkem chorvatského území propojit čtyřproudový silniční most, který bosenský pobřežní pás zcela obchází přes poloostrov Pelješac. Největší infrastrukturní projekt v zemi za dlouhé dekády postaví Číňané.

Má stát do tří let

V jihodalmátském městečku Ston v pondělí zástupci chorvatského ředitelství silnic a dálnic a čínských stavařů podepsali dokumenty zahajující stavební práce na mostu a na něj navázané infrastruktury. Začíná tak běžet lhůta 36 měsíců, dokdy se Číňané zavázali projekt dokončit. Tendr vyhrála čínská společnost China Road and Bridge Corporation v půlce ledna, když levnější nabídkou porazila rakouský Strabag a italsko-turecké konsorcium Astaldi a IC Ictas Insaat. Podle chorvatských médií si Číňané jako konzultanty tehdy najali bývalého šéfa chorvatských silnic a dálnic nebo exšéfku kampaně prezidentky Kolindy Grabarové Kitarovičové.

Pelješacký most, který má spojit dvě části jižní Dalmácie.

„První části mostu začnou z moře čnít deset měsíců od začátku stavebních prací. Za rok a půl budou hotové první pylony, dva pilíře a překlenovací oblouk,“ upřesnil hlavní projektant, Slovinec Marjan Pipenbaher, pro chorvatský deník Jutarnji list.

Celkové náklady na projekt včetně přístupových cest či obchvatu kolem obce Ston čínská společnost vyčíslila na 526 milionů eur, tedy asi 13,4 miliardy korun. Z 85 procent částku zafinancuje Evropská unie. Pro Brusel je to vůbec největší projekt, který v Chorvatsku slíbil zadotovat. Balkánská země se sice před pěti lety stala nejmladším členským státem Unie, na vstup do schengenského prostoru ale zatím stále čeká. Až se tak ovšem stane, propojení mezi oběma částmi země bude nanejvýš potřeba.

Několik měsíců nicméně trvalo, než Záhřeb mohl dát projektu konečně zelenou – údajně se čekalo právě na vyjádření Bruselu. Je to totiž poprvé, kdy se jediná čínská společnost přihlásila do veřejné soutěže na projekt takového významu v některém ze států EU. Čínští stavaři z China Road and Bridge Corporation nejsou v oboru nováčky. Společnost je dceřinou firmou čínského státního kolosu China Communications Construction Company. Ten má na kontě mimo jiné aktuálně nejdelší most světa vedoucí přes moře v čínské zátoce Chang-čou. Samotná China Road and Bridge Corporation pak staví také dálnice v sousední Černé Hoře a v Srbsku.

Přivezou si dělníky i loď na jejich ubytování

Most na poloostrov Pelješac plánovali chorvatští politici už od konce 90. let. Nutno podotknout, že k nevoli části bosenských protějšků, které dodnes poukazují na to, že kolosální stavbou Záhřeb zemi prakticky uzavře přístup na otevřené moře. Navzdory námitkám někdejší chorvatský premiér Ivo Sanader hned dvakrát, v roce 2005 a znovu dvě léta poté, přestřihl pásku od staveniště. Pokaždé ale projekt zkrachoval. Zůstalo pár hrubých částí stavby. První, co tak Číňany čeká, je jejich demolice.

Chorvatské firmy, které doufaly, že si ukrojí dílčí práce na projektu, mají ovšem zřejmě smůlu. Místní tisk uvádí, že do Dubrovníku má co nevidět dorazit asi stovka čínských dělníků. Podle deníku Slobodna Dalmacija navíc s prázdnou patrně odejdou i hoteliéři a majitelé apartmánů, kteří doufali, že u nich alespoň přenocují. Čínská společnost totiž prý plánuje pracovníky ubytovat na své lodi.