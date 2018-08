Nejvíce lidí umírá na silnicích o prázdninách, mohou za to i vedra

PRAHA Nejvíce lidí na českých silnicích umírá v červenci a srpnu, na počtu nehod se projevují i vysoké teploty. Informoval o tom pověřený šéf Besipu Tomáš Neřold. Řidiči kvůli vedrům více unavení a neudrží pozornost. Důležité je mít v autě v letních měsících dostatek tekutin, dělat častěji zastávky, případně zapojit spolujezdce do sledování provozu, dodal.

V červenci na silnicích zemřelo podle předběžných policejních statistik 53 lidí, o osm více než loni. V předchozím roce zahynulo při nehodách o prázdninách podle Neřolda celkem 101 lidí, 554 osob bylo těžce zraněno.

„Kromě specifik prázdninového provozu se na smutné bilanci letního období podepisuje právě horké počasí. Je to dáno především zvýšenou únavou, která vede ke ztrátě pozornosti,“ uvedl Neřold. Nejkritičtější částí dne je odpoledne mezi 14:00 a 16:00, kdy jsou zároveň nejvyšší teploty. „Řidiči navíc v horku bývají méně vyspalí a častěji mají zdravotní indispozice,“ dodal Neřold.



Nejohroženějšími skupinami jsou cyklisté, děti a motorkáři, kterých je na silnicích více než v ostatních měsících roku. „Zároveň jsou nejméně chráněni při střetech s vozidly. U těchto skupin tvoří nehody z období prázdnin dlouhodobě téměř třetinu ze všech smrtelných nehod v daném roce,“ uvedl.

K nehodám dochází často i proto, že se řidič plně nevěnoval řízení vozidla. „Vzhledem k tomu, že únava ubírá pozornost ještě více než v chladnějším počasí, měli bychom se naprosto zásadně vyhnout psaní zpráv či telefonování za jízdy i manipulaci z navigací v provozu,“ zdůraznil Neřold.

Ředitel dopravní policie Tomáš Lerch ve středu řekl, že v předchozím měsíci policie zaznamenala vysoký počet usmrcených spolujezdců. „Je to dáno i charakterem tragických letních dopravních nehod, kdy velmi často hraje roli teplé počasí, ovlivnění sluníčkem nebo únava řidiče. To může způsobit přejetí do protisměru, kde pak má nehoda častěji fatální následky pro celou osádku vozidla,“ uvedl Lerch.

Řidiči by si podle Neřolda měli v horkém počasí více něž jindy hlídat kondici a zdravotní stav. Neměli by podnikat dlouhé cesty, pokud se necítí fit. „Cítíme-li bolest v zádech, bolení hlavy či pálení očí, udělejme si při nejbližší možnosti přestávku a protáhněme se. V autě by měl být dostatek tekutin a pokud je na cestě spolujezdec, měl by řidiči aktivně pomáhat se sledováním provozu a navigací,“ doplnil Neřold. Pokud se již nehoda stane a auto zůstane na krajnici, připomněl, že je důležité vozidlo co nejrychleji opustit a jít ze silnice za svodidla.