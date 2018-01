Nejvíce nominací na Oscara má snímek Tvář vody, na paty mu šlape film Dunkerk

Los Angeles Nejvíce nominací na americkou filmovou cenu Oscar letos připadlo snímku Tvář vody mexického režiséra Guillerma del Toro. Film z dob studené války z prostředí tajné americké laboratoře, v níž se rozvine vztah mezi zkoumaným obojživelným monstrem a němou vrátnou, jich získal třináct. Tvář vody zabodovala mimo jiné v kategorii nejlepší film a nejlepší režisér. Nominace v úterý v Los Angeles oznámila americká filmová akademie. Prestižní ocenění budou vyhlášena 4. března.

Druhým nejúspěšnějším filmem co do počtu nominací je válečné drama Dunkerk, které jich získalo osm, a film Tři billboardy kousek za Ebbingem, který má šanci na slavnou zlatou sošku v sedmi kategoriích. Dobře si se šesti nominacemi vede také snímek Nejtemnější hodina.



Na nejlepšího herce aspiruje představitel někdejšího britského premiéra Winstona Churchilla z Nejtemnější hodiny, britský herec Gary Oldman. Konkurenty mu budou Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.), Daniel Kaluuya (Uteč), Daniel Day-Lewis (Nit z přízraků) a Timothée Chalamet (Call Me by Your Name).

V kategorii nejlepší herečka byly podle očekávání nominovány Frances McDormandová (Tři billboardy kousek za Ebbingem) a Saoirse Ronanová (Lady Bird). Pětici nominovaných doplňují Meryl Streepová (Akta Pentagon: Skrytá válka), Sally Hawkinsová (Tvář vody) a Margot Robbieová (Já, Tonya).

V kategorii nejlepší kamera byla letos poprvé nominována žena, Rachel Morrisonová za rodinnou ságu z Mississippi 40. let Mudbound. Tento film má celkem čtyři nominace, mimo jiné v kategorii nejlepší adaptovaný scénář nebo herečka ve vedlejší roli. Média si rovněž všímají, že v kategorii nejlepší kamera získal svou již 14. nominaci Roger Deakins (Blade Runner 2049), Oscara ale dosud nikdy nedostal.



Česká republika neměla letos v souboji o Oscara za nejlepší cizojazyčný film svého zástupce. Česká filmová a televizní akademie sice vyslala do klání snímek Bába z ledu režiséra a scenáristy Bohdana Slámy, neprošel ale ani prvním kolem výběru devíti filmů, který se v úterý zúžil na nominovanou pětici. Mezi ní je například chilský snímek Fantastická žena nebo maďarský film O těle a duši. Vypadl ale favorit, německo-francouzský snímek Odnikud režiséra Fatiha Akina, který na začátku ledna získal Zlatý glóbus pro nejlepší neanglicky mluvený film.

Ačkoli favoriti nominací dostáli očekávání, úterní vyhlašování přineslo podle agentury AP i překvapení, například nominaci pro Denzela Washingtona. V kategorii nejlepší herec naopak nebyl nominován James Franco (The Disaster Artist). Herce pár dní před uzavřením nominací obvinilo několik žen z nevhodného chování, což podle komentátorů mohlo jeho šanci na souboj o Oscara ovlivnit.

V kategorii herec ve vedlejší roli pak byl za snímek Všechny prachy světa nominován Christopher Plummer, jenž ve filmu nahradil Kevina Spaceyho, obviněného ze sexuálního obtěžování. Plummer se do natáčení zapojil dodatečně pouhý měsíc před jeho uvedením do kin.

Největším překvapením je podle AP nicméně úspěch snímku Nit z přízraků režiséra a scenáristy Paula Thomase Andersona. Film uspěl v kategorii nejlepší herec, nejlepší herečka ve vedlejší roli, nejlepší snímek i režie. Nečekalo se podle AP ani to, že v nominacích prorazí válečný film Dunkerk, který letos hollywoodské filmové ceny míjely. Dunkerk bodoval převážně v technických kategoriích.