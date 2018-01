Dahlgrenovu sebevraždu ve věznici Valdice vyšetřuje kromě policie i GIBS

BRNO Sebevraždu čtyřnásobného vraha Kevina Dahlgrena ve věznici Valdice vyšetřují kromě policie také Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) a vnitřní orgány vězeňské služby. Totožnost mrtvého Američana a důvod jeho smrti policejní ani vězeňské orgány dosud nezveřejnily ani nepotvrdily. ČTK má ale z důvěryhodných zdrojů informaci o Dahlgrenově sebevraždě potvrzenou.

Královéhradecká krajská policie v pátek uvedla, že ve věznici ve čtvrtek v podvečer zemřel pětadvacetiletý cizinec, a to bez cizího zavinění.



„Při prvotním ohledání těla bylo předběžně vyloučeno cizí zavinění. Pro zjištění přesné příčiny smrti byla nařízena soudní pitva. Policisté v případu zahájili úkony trestního řízení,“ řekla mluvčí krajské policie Lenka Burýšková.

Mluvčí valdické věznice Eva Francová potvrdila pouze to, že ve čtvrtek vpodvečer ve věznici zemřel jeden vězeň. „Další informace vzhledem k vyšetřování zatím poskytovat nebudeme. Případ vyšetřují GIBS, policie a vnitřní orgány vězeňské služby,“ řekla Francová. Za předčasnou označila otázku, zda bude vězeňská služba nějak měnit režim hlídání vězňů. „Probíhá vyšetřování a není stanoveno, že by došlo k pochybení. Je proto předčasné to komentovat či přijímat opatření v tom smyslu,“ uvedla Francová.

Na otázku, zda se v případě sebevražd ve věznicích zjišťují případná pochybení zaměstnanců, uvedla, že takové případy vyšetřuje odbor kontroly Vězeňské služby.

Američan Dahlgren podle pravomocného rozsudku zavraždil v květnu 2013 v Brně čtyři lidi. Odsouzen byl na doživotí. Dahlgrenův případ patří k nejhorším zločinům posledních let v České republice. Dahlgren loni v září podal dovolání k Nejvyššímu soudu. Jeho obhájce v něm navrhoval, aby mladý Američan místo výkonu trestu zamířil do zabezpečovací detence, a to zvláště s ohledem na jeho psychický stav, případně aby dostal mírnější trest vězení. Dovolání nepolemizovalo s rozhodnutím o vině.

Dahlgren zabil v Brně-Ivanovicích všechny členy rodiny, u níž dočasně bydlel - otce, matku a jejich dva syny, z nichž jeden byl nezletilý. Poté odjel do Rakouska, kde nasedl do letadla mířícího do USA. Následně byl zadržen na letišti ve Washingtonu na základě zatykače vydaného českými orgány. Americké soudy pak rozhodly o jeho vydání do ČR.

Nejvyšší soud musí dořešit Dahlgrenovo dovolání

Nejvyšší soud musí rozhodnout o dovolání Kevina Dahlgrena i přesto, že podle důvěryhodných zdrojů spáchal ve čtvrtek ve valdické věznici sebevraždu. Specifická povinnost, která se vztahuje pouze k dovolacímu řízení, plyne z trestního řádu. Američan si odpykával doživotní trest za vraždu čtyř příbuzných v Brně-Ivanovicích.



Zákon konkrétně říká, že pokud bylo podáno dovolání pouze ve prospěch obviněného, což je Dahlgrenův případ, nepřekáží jeho smrt dokončení dovolacího řízení. „Trestní stíhání tu nelze zastavit proto, že obviněný zemřel,“ stojí v zákoně.



Nejvyšší soud tedy musí i v takovém případě rozhodnout, řekl mluvčí Petr Tomíček. Zdůraznil ale, že se vyjadřuje k obecnému principu, nikoliv ke konkrétnímu případu. Informace o Dahglrenově smrti zatím není oficiální.

Soud obdržel Dahlgrenovo dovolání loni v září. V průměru řeší podněty v trestních kauzách 40 dní, složitější případy trvají o něco déle. Ze statistik proto plyne, že rozhodnutí o Dahlgrenovi lze očekávat brzy.

Obhajoba v dovolání navrhovala, aby Američan z výkonu trestu zamířil do zabezpečovací detence, a to zvláště s ohledem na jeho psychický stav, případně aby dostal mírnější trest vězení. Dovolání tak nepolemizovalo s rozhodnutím o vině.

Tehdy dvacetiletý Dahlgren zabil v roce 2013 v Brně-Ivanovicích všechny členy rodiny, u níž dočasně bydlel - otce, matku a jejich dva syny, z nichž jeden byl nezletilý. Poté odjel do Rakouska, kde nasedl do letadla mířícího do USA. Následně jej zadrželi na letišti ve Washingtonu na základě českého zatykače vydaného českými orgány. Doživotní trest Dahlgrenovi ve sledovaném procesu vyměřil Krajský soud v Brně a potvrdil Vrchní soud v Olomouci.

Dahlgrenovo úmrtí není první sebevraždou doživotně odsouzeného vězně ve Valdicích. Například v září 2010 svůj život ve Valdicích ukončil takzvaný lesní vrah tří lidí Viktor Kalivoda.

Věznice Valdice patří k nejtěžším českým káznicím. Trest si za jejími zdmi nyní odpykává 1078 odsouzených. Věznice od roku 1857 sídlí v někdejším kartuziánském klášteře, celý komplex má rozlohu téměř deset hektarů. Trest si ve Valdicích odpykávají i doživotně odsouzení.

Ze statistik Vězeňské služby vyplývá, že v českých věznicích se v posledních několika letech stává kolem deseti dokonaných sebevražd ročně. V roce 2012 se však jejich počet blížil dvaceti.