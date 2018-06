Mačetou na pražském ostrově usekl známému dva prsty. Soud mu potvrdil osm let vězení

BRNO Nejvyšší soud potvrdil Miroslavu Hlaváčovi osm let vězení za to, že napadl na Rohanském ostrově v Praze mačetou svého známého a usekl mu dva prsty. Hlaváč se pohyboval v komunitě bezdomovců. Při vyšetřování činu spolupracoval s policií, i proto za pokus o vraždu dostal trest pod dolní hranicí zákonné sazby, která činí deset let.

Výsledek dovolacího řízení sdělila Markéta Puci, mluvčí Městského soudu v Praze, který případ řešil jako první instance. Nejvyšší soud zatím plné odůvodnění nezveřejnil.



Potyčka se stala předloni 4. září poblíž frekventované cyklostezky před opuštěnou bývalou ubytovnou VK Žižka. Tehdy třiačtyřicetiletý napadený muž dlužil šedesátníkovi Hlaváčovi peníze ze společných úspor, které prohrál v automatech. Když je chtěl Hlaváč několik dní před incidentem nazpět, kumpán ho začal slovně i fyzicky napadat.

V předvečer útoku dlužník v nadávkách pokračoval v nedalekém podniku, kde byli oba muži častými hosty. Podle svědectví barmanky Hlaváčovi hrozil, že ho po návratu domů „rozkope“.

Hlaváč se proto chtěl večer nepozorovaně proplížit do své maringotky, druhý bezdomovec si ho však všiml a znovu mu vyhrožoval. Obžalovaný si pak z příbytku vzal mačetu a na známého zaútočil. Napadený přišel o prsty na ruce, kterou se bránil. Dvě rány směřovaly na krk, k vážnějšímu následku tak nedošlo jen shodou náhod. Aktéři i svědci incidentu byli opilí - napadenému muži lékaři naměřili 3,5 promile alkoholu, Hlaváčovi 2,2 promile.

Za pokus o vraždu obžalovanému hrozilo deset až 18 let vězení, soudy ale ocenily jeho přístup po činu: omluvil se, přiznal a policii pomáhal skutek objasnit.