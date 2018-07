Nejvyšší správní soud bude moci odmítnout téměř jakoukoli kasační stížnost

PRAHA Nejvyšší správní soud (NSS) možná dostane pravomoc odmítnout pro nepřijatelnost jakoukoli kasační stížnost, když shledá, že podstatně nepřesahuje zájmy navrhovatele. Navrhla to v novele skupina ze sněmovního ústavně-právního výboru v čele s předsedou Markem Bendou (ODS). Nyní může soud z těchto důvodů označit za nepřijatelnou jen stížnost v záležitostech mezinárodní právní ochrany, tedy azylu.

Nejvyšší správní soud se podle předkladatelů z řad ODS, ANO, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN potýká s masivním nárůstem počtu kasačních stížnosti, což vede k nárůstu délky řízení. Zatímco v roce 2008 soud evidoval 2889 stížností, předloni jich bylo 3246 a loni už 4610.



„Je zřejmé, že trend je trvalý, je spojený s vyšší efektivitou práce na správních úsecích krajských soudů, a přes vysoké pracovní úsilí Nejvyššího správního soudu se mu bez příslušných legislativních opatření nedá čelit,“ napsali předkladatelé v důvodové zprávě.

Pokud by byla novela schválena, Nejvyšší správní soud by se věcně zabýval podle zdůvodnění jen kasačními stížnostmi, které jsou důležité nejen pro samu posuzovanou záležitost, ale i pro sjednocování judikatury správních soudů. Vyrovnala by se také procesní pozice navrhovatelů před Nejvyšším soudem a Nejvyšším správním soudem, který by ale také měl nově povinnost odmítnutí kasační stížnosti odůvodnit. Předlohu nejprve posoudí vláda. Rozhodnou o ní zákonodárci.