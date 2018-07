Někdy mívám dětinský sklon provokovat, říká spisovatel Michal Viewegh

PRAHA „Kamarádi by mi dosvědčili, že jsem poněkud přecitlivělý.“ Jak do pouhých 2700 znaků promítnout své momentální duševní rozpoložení? Spisovatel Michal Viewegh se pro Lidovky.cz rozpovídal o svých fejetonech, sociálních sítích a jedné bizarní reklamaci dětského kočárku.

Lidovky: Jak se máte? Jak žijete?

Je to výrazně lepší než třeba před dvěma, třema lety. Mimochodem i to, že jsem teď schopný napsat jeden fejeton týdně (pro magazín Pátek Lidových novin - pozn. red.), je pro mě důkaz, že už funguju.

Lidovky: Kde pro fejetony čerpáte témata? Některé určitě vyplývají z vašich zážitků, u jiných to tak jasné není.

Člověk, který se uváže napsat jeden fejeton týdně, musí být neustále ve střehu. Například jsem udělal fejeton ze zajímavé konverzace prodavač – zákazník, kterou jsem zaslechl v prodejně elektroniky. Nebo třeba ten nedávný z Liberce: jet tam autem s espézetkou 6AYO byl tak silný zážitek, že na fejeton snadno vystačil. Já ty náměty samozřejmě sbírám programově. Houbař se také nemůže dívat do nebe.

Lidovky: Máte tedy pocit, že si teď více všímáte svého okolí?

Nechci, aby to vyznělo, že jsem dřív chodil jaksi lhostejný vůči svému okolí - spisovatel má v popisu práce být vnímavý a empatický. Je ale pravda, že když jsem teď svědkem nějaké jen trochu výraznější příhody, tak hned zvažuji, jestli by stála za napsání. Těch témat potřebuji opravdu hodně.

Lidovky: Ale tak to si asi musíte hned dělat poznámky.

V mém případě je dokonce podmínkou, že si to hned zapíšu na kus papíru. Protože kdybych počkal, tak to v mé choré paměti nezůstane.

Lidovky: A od toho se odvíjí váš tvůrčí proces?

Stejně, jako když píšu knížky. Jsem zvyklý psát dopoledne. Večer ale občas přijde nápad, když například sedím s vínem na terase. Poznámky k možným fejetonům si ovšem píšu a různě zaškrtávám třeba i v novinách. Ten zatím poslední o oné ženě, která se vcelku ochotně nechává pohlavně zneužívat, a pak si stěžuje na pohlavní zneužívání, je přímo z článku z Lidových novin.

Lidovky: Velký ohlas vyvolal váš fejeton o tom, že se probudíte jako bývalá žena. Na sociálních sítích vás pak někteří nazývali sexistou. Chtěl jste provokovat?

U nás, co jsme krátce po rozvodu, kolísá míra smířenosti a naštvanosti. Při psaní tohoto fejetonu jsem byl z jistých důvodů zrovna ve fázi naštvanosti – a na tom fejetonu se to pak pochopitelně odrazilo. Trochu toho lituji a už to dělat nebudu. Mohlo to být napsané neadresně a původ té naštvanosti by pak alespoň nebyl veřejnosti znám. Někdy, když jsem naštvaný, mívám dětinský sklon provokovat.

Lidovky: Takže jste provokoval i v tom textu z Liberce? Pokud se v tom nějaký obyvatel Liberce pozná, tak bude určitě naštvaný.

V tomhle případě dokonce doufám, že se pozná! To byl opravdu idiot. Já podobné konflikty snáším špatně a beru si osobně více věcí, než bych měl. Také asi prožívám hádky déle než mnozí jiní. Kamarádi by mi dosvědčili, že jsem poněkud přecitlivělý. No, bývám označován za satirika - a satirik by měl být aspoň trochu jízlivý. To se navzájem nevylučuje. Člověk má za den více poloh - ráno může být útočný a jízlivý a večer ostýchavý a pokorný.

Lidovky: Vy jste ale zmiňoval, že jste zvyklý psát dopoledne. Nestálo by tedy za to, v návaznosti na vaši minulou odpověď, zkusit psát v jinou denní dobu?

Obávám se, že to záleží spíš na tom, v jaké době a jakém rozpoložení mě napadne dotyčný námět.

Lidovky: Napsal jste fejeton z reklamačního oddělení v elektru. Inspiroval jste se nějakým vlastním zážitkem?

Tu historku jsem jenom někde zaslechl a přišlo mi to hrozně bizarní. Ale kdysi dávno, asi před třiceti lety, jsme s první manželkou reklamovali kočárek, který nedokázal jet rovně - což je jistě dost závažná vada, když po deseti metrech kočárek o půl metru zahne. Prodavačka, které jsme to říkali, si závadu zkoušela ověřit jen při úplně kratičkém popojetí - a odmítla nám reklamaci uznat. Už si ani nepamatuji, jestli se nám to nakonec nějak povedlo. Je ale možné, že jsem něco z té dávné zákaznické hořkosti do toho inkriminovaného fejetonu promítl.

Lidovky: Dostáváte na fejetony zpětnou vazbu?

Tu a tam se mi něco na Facebooku mihne. Facebook je ale taková hromada hlušiny s několika málo zajímavými kamínky vespod… Prokopat se k příspěvkům, které mají hlavu a patu, stojí nesmírné úsilí. Člověk se musí proklikat přes všechny ty inzeráty na dětské postýlky a fotky hmyzu…

Lidovky: A proč jste si ho tedy vůbec založil?

Dohnala mě k tomu změna nakladatele. Bylo mi to doporučeno. Takže Facebook mám půl roku. Když vidím čísla sledovanosti, tak jim ale musím dát za pravdu. K mému údivu se tou hlušinou lidi denně prokopávaj. Měl jsem si Facebook založit už dřív.

Lidovky: Co máte letos ještě v plánu?

Píšu novou povídkovou sbírku, která by měla vyjít na podzim. Mám asi jedenáct povídek hotových, stačí už jenom jedna či dvě a bude to mít potřebný rozsah. Na názvu se ale ještě domlouváme.