Nelehký život agentky FBI. Na televizní obrazovky přichází seriál Nezvěstná

Nezvěstná



Seriál Nezvěstná je původním seriálem vyrobeným Sony Pictures Television (SPT) a produkovaným firmou Masha Productions. Seriál má 10 dílů, každý v délce 60 minut. Výkonný producent a režisér: Oded Ruskin (False Flag; Beauty and the Baker) Výkonná producentka: Stana Katicová Výkonný producent: Matt Cirulnick Výkonná producentka: Julie Glucksmanová Výkonná producentka: Maria Feldmanová (Fauda; Homeland) Podle pilotního scénáře původně napsaného Gaiaou Violoovou (it. Gaia Violo)