Němci chtějí na katalánského expremiéra Puigdemonta uvalit vazbu

Berlín Státní zastupitelství v severoněmeckém Šlesvicku-Holštýnsku požádalo tamní soud o uvalení vydávací vazby na katalánského expremiéra Carlese Puigdemonta. Podle serveru Spiegel Online státní zástupci po přezkoumání eurozatykače došli názoru, že vydání pětapadesátiletého politika do Španělska je oprávněné. Bojovník za katalánskou nezávislost čelí v jihoevropské zemi obžalobě ze vzpoury.

Pokud soud státnímu zastupitelství vyhoví, bude Puigdemont ve vydávací vazbě, dokud se nerozhodne o tom, zda je žádost Španělska o jeho vydání oprávněná.



Spolková republika sice sice trestný čin vzpoury nezná, podle zdejšího ministerstva spravedlnosti to ale neznamená, že by Puigdemont nemohl být vydán. K tomu by zřejmě mohla stačit podobnost španělského trestného činu vzpoury s německým trestným činem velezrady.

Puigdemont byl v Německu zadržen koncem března, když se autem vracel z Finska do Belgie, kde do té doby žil v exilu. Němečtí politici dali opakovaně najevo, že do diplomaticky citlivého případu vstupovat nechtějí.

Politik s buldočí vůlí

Puigdemont vždy projevoval obdivuhodnou cílevědomost. S buldočí vůlí vytyčil katalánskou cestu k nezávislosti a pečlivě své kroky naplňoval. Už loni 1. října, kdy probíhalo referendum o samostatnosti, musel Puigdemont projevit velké improvizační schopnosti. Původně se tehdy chystal hlasovat v obci Sant Julia de Ramis. Zjistil však, že policisté tamní školu zablokovali. Přišel tedy na řadu plán B. Vydal se do jiné hlasovací místnosti.

Manévr, při kterém setřásl pronásledovatele v policejním vrtulníku, by mu mohl závidět i James Bond. Vyměnil v potemnělém tunelu svůj vůz za jiný a bylo to. „Hlasuji za generaci, která si nepřeje nic než lepší život,“ prohlásil potom u volebního boxu. Příznivci aplaudovali.

Bývalý reportér, pak starosta statisícové Girony a nakonec premiér Katalánska doufal, že se se Španěly domluví. Na konci loňského října ale reagoval Madrid na vyhlášení samostatnosti Katalánska převzetím přímé správy nad regionem. Puigdemont odešel do Bruselu, kde se snažil získat zahraniční podporu.

Nechal se zatknout schválně?

Objevil se i názor, že se Puigdemont možná nechal zatknout dobrovolně, protože dosavadním pobytem v exilu už téměř vyčerpal všechny možnosti, jak pro katalánskou věc získat sympatie.

Němečtí státní zástupci došli po přezkoumání eurozatykače na Puigdemonta k názoru, že jeho vydání do Španělska je oprávněné a požádali soud o uvalení vydávací vazby, uvedl Spiegel Online.

Okresní soud v Neumünsteru oznámil, že expremiér zůstane do rozhodnutí s oudu vyšší instance o případné extradici ve vazbě.

A když padne verdikt, že má být vydán? „Má možnost ve Spolkové republice požádat o azyl,“ říká mluvčí spolkového ministerstva vnitra Johannes Dimroth. To Puigdemont odmítá. Rozhodování o jeho osudu by každopádně nemělo překročit lhůtu stanovenou na šedesát dní.