Němci jsou zajatci spokojenosti, Merkelová je ochraňuje, míní germanista

BERLÍN/PRAHA Angela Merkelová ochraňuje Německo před iritujícími impulzy a její voliči na to slyší. Zároveň je to ale politička „staré školy“, a pokud po vyhraných nedělních volbách nechce, aby ji stihlo zapomnění jako třeba amerického exprezidenta Baracka Obamu, musí začít pracovat na svém odchodu z ­politiky, soudí diplomat a germanista Tomáš Kafka v rozhovoru pro sobotní vydání LN.

LN: Angela Merkelová je kancléřkou dvanáct let. Když dnešní prvovoliči nastupovali do první třídy, vedla Německo. Zítra stejná generace půjde volit. A Merkelová je kancléřkou stále. Nakolik vyspěla „generace Merkelové“ a nakolik vyspěla kancléřka sama?

Ona svou náturou Němce uklidňuje, Merkelová není politikem změny. Je správkyní pro Německo dobrých, pro Evropu dramatických časů. Ochraňovala Německo před iritujícími impulzy. Většinou až do doby, kdy už jich bylo příliš. Pak bez toho, aby na to německou veřejnost připravila, sáhla po revolučním činu.

To byl případ vystoupení z energetického využívání jádra nebo akceptování porušení pravidel Dublinské úmluvy a přijetí velkého množství uprchlíků. A Němci na to nakonec reagovali pozitivně – právě díky dobré hospodářské kondici měli pocit, že na to mají kapacitu. Otázka je, jestli by ­zvládli nějakou třetí podobnou revoluci.

Tomáš Kafka

LN: A tou by mohlo být co?

Myslím, že je to vyvození závěrů z ­aféry Dieselgate. Jde o to, jestli Německo naskočí na trend, který přichází z USA a z Francie, a bude po svých inženýrech a ostatních občanech chtít, aby se přeorientovali na elektromobily nebo carsharing.

Na to veřejnost připravená není. S ­výjimkou Zelených, technologických nadšenců a hipsterů, kteří chtějí jít s trendem. Merkelová se zatím drží rezervovaně a žádný konec spalovacích motorů nechystá.

Na rozdíl třeba od Zelených, jejichž šéf Cem Özdemir hurikány v USA označil za klíčový moment změny, kdy musíme přehodnotit i naše chování coby automobilistů. To je ale zatím pro Merkelovou dobrodružství, do kterého se pustit nechce.

LN: Jinými slovy konec jádra prošel, migranti prošli, ale národ automobilistů si spalovací motor vzít nenechá.

Ano, protože auto není pro Němce dopravní prostředek, ale lifestyle. V­ roce 2000 vyšla kniha Floriana Illiese Generace Golf, která to dobře popisuje. Snem mladé generace bylo pořídit si ojetý VW Golf, být samostatný a ­mobilní. Představa, že by se měl zpochybnit význam auta jako privátního a­ chráněného prostoru nějakým sdílením vozů, není příliš reálná. A to nemluvím jen o starších ročnících.