Německo a Francie chtějí plán na reformu eurozóny do června

BRUSEL Německo a Francie se chtějí na společném postoji k budoucnosti hospodářské a měnové unie shodnout do března. Na tiskové konferenci po skončení summitu Evropské unie to v pátek řekla německá kancléřka Angela Merkelová. Na konkrétním plánu reformy eurozóny by se pak měly členské země podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona shodnout do června. V oblasti migrace Merkelová kritizovala chybějící „vnitřní solidaritu“.

Březnový termín Berlín a Paříž podle Macrona zvolily proto, že existuje předpoklad, že by v té době už mohla fungovat nová německá vláda. Francouzský prezident dodal, že Evropa potřebuje silné a stabilní Německo, aby mohla pokročit.



Jednání o reformě hospodářské a měnové unie podle Merkelové budou složitá, stejně jako byla v minulosti. I dříve Německo a Francie zastávaly rozdílné názory. „Vůle tady ale je,“ řekla Merkelová. „A kde je vůle, je i cesta,“ dodala.

Merkelová také ocenila pokrok v jednáních o odchodu Británie z Evropské unie. Uzavření první fáze jednání přijala s ulehčením. „Tím ale začíná ještě tvrdší práce než dosud,“ dodala kancléřka. Prezidenti a premiéři sedmadvaceti členských zemí EU v pátek na summitu dali zelenou otevření druhé fáze jednání o brexitu, během které se budou řešit především budoucí vztahy.

Merkelová i Macron ocenili, že se členským zemím podařilo udržet jednotu při jednáních s Británií. Kancléřka vyjádřila naději, že to tak zůstane i ve fázi druhé.

V otázce migrace podle Merkelové panovala „vysoká míra shody“ na řešení v oblasti boje s nelegální migrací a bojem s důvody, proč lidé ze svých zemí prchají. V oblasti „vnitřní solidarity“ podle kancléřky „tak vysoká míra jednoty“ nepanovala. „Nelze mít solidaritu v jedné oblasti a nemít ji v jiných,“ řekla Merkelová.