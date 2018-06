‚Povraždili miliony lidí.‘ Německo by mělo odškodnit Polsko za druhou světovou válku, zopakoval Kaczyński

Varšava Předseda polské vládnoucí strany Pravda a Spravedlnost Jaroslaw Kaczyński v pátek zopakoval požadavek, aby Německo zaplatilo Polsku škody způsobené během druhé světové války, uvedla agentura Reuters.

„Jedná se o polsko-německou záležitost. Byli to Němci, kteří vtrhli do Polska, povraždili miliony lidí a zničili hmotné statky. A my za to všechno musíme získat kompenzace,“ řekl Kaczyński v rozhlasovém rozhovoru po několika týdnech hospitalizace v nemocnici.

Kaczyński v rozhovoru také uvedl, že vztahy mezi Polskem a USA utrpěly kvůli kontroverznímu polskému zákonu o holokaustu. Ten hrozí potrestáním každého, kdo označí Polsko za spoluviníka na nacistických zločinech proti Židům. Po měsících vyjednávání s Izraelem byl tento týden zákon o holokaustu zmírněn.



Debatu o válečných reparacích oživil Kaczyński už loni, kdy prohlásil, že se škody způsobené nacisty nepodařilo napravit. Polsko také už od minulého roku trvá na tom, aby Německo zaplatilo válečné reparace v hodnotě stovek miliard eur.

To Německo odmítá a argumentuje tím, že se Polsko v minulosti nároků na poválečné odškodnění opakovaně zřeklo. Poprvé to podle Německa bylo již v roce 1953. Polsko tvrdí, že prohlášení z roku 1953 o zřeknutí se reparací bylo v rozporu s ústavou a podepsáno pouze na nátlak Sovětského svazu.