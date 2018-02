Nemocnici Náchod chybí až 60 lidí, lékaři hovoří o destrukci

HRADEC KRÁLOVÉ Krajské oblastní nemocnici Náchod chybí podle náměstka hejtmana pro zdravotnictví Aleše Cabicara (TOP 09) 15 až 20 lékařů a 30 až 40 zdravotních sester. Na některých odděleních již je pouze jeden kmenový lékař, a to primář. Šestadvacet primářů a vrchních sester nemocnice poslalo v minulých dnech vedení kraje prohlášení, v němž personální situaci označili za alarmující a stav nemocnice za „pokračující destrukci“.

Nemocnice Náchod je největší krajskou nemocnicí. Zajišťuje péči pro oblast s více než 200 000 obyvateli. Pod nemocnici spadá jedenáct provozoven, z toho sedm s lůžkovou péčí o celkové kapacitě 832 lůžek. Nemocnice zaměstnává 1500 lidí a předloni měla výnosy 1,1 miliardy korun. Kraj nyní připravuje přestavbu nemocnice v Náchodě za 1,3 miliardy korun, stavba by mohla začít v březnu.



Podle Cabicara nemá kraj na přilákání lékařů do nemocnice dostatek peněz. „Nejsme vybaveni na to, abychom mohli soutěžit o volné lékaře na současném českém trhu v úrovni platů,“ řekl Cabicar na tiskové konferenci. Uvedl, že do špatného stavu se nemocnice dostávala postupně od roku 2004. „V rámci možností a ve stavu, v kterém to je, se dělá maximum,“ řekl ke své práci náměstka pro zdravotnictví, kterou dělá od podzimu 2016.

Kromě personálních problémů se náchodská nemocnice potýká se ztrátovým hospodařením

Za loňský rok podle Cabicara ztráta nemocnice dosáhla více než 80 milionů korun a pro letošní rok se čeká ztráta přes 70 milionů korun.

Situaci v nemocnici má zlepšit manažerka Ivana Urešová, kterou kraj v nemocnici ustavil do funkce předsedkyně představenstva loni v srpnu. Cabicar řekl, že za Urešovou plně stojí. Lékaři a sestry v otevřeném dopisu uvedli, že nové vedení nemocnice svou neznalostí či nastavováním kosmetických účetnických úprav pokračuje ve spirále propadu nemocnice.

Hlavní problém nemocnice lékaři vidí právě v nedostatku lidí. „Například na hematologickém a onkologickém oddělení je pouze jeden kmenový lékař, a to primář,“ uvedli. Nedostatek lékařů má interna, která je pro nemocnici klíčovým oddělením. „Za této situace nebude možné nadále udržet kvalitu a objem zdravotní péče,“ varovali lékaři v dopise. První náměstek hejtmana Martin Červíček (ODS) označil dopis lékařů a sester za závažný. „Vůbec mě netěší, že přijde takový dopis. Problematice zdravotnictví se budeme muset velmi intenzivně věnovat,“ řekl.

Slučování oddělení je nabíledni

Cabicar poznamenal, že bude pro kraj složité udržet v nemocnicích síť oddělení. „Racionalizační krok není zavírání oddělení, ale je legitimní se bavit o slučování oddělení,“ řekl Cabicar. Dodal, že kraj také pracuje na sloučení svých čtyř dosud samostatných nemocnic do jednoho subjektu. Slibuje si od toho lepší hospodaření nemocnic a jejich výrazně silnější vyjednávací pozici ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám. Kromě Náchoda má kraj nemocnice ještě v Trutnově, Jičíně a ve Dvoře Králové nad Labem.