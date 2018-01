Nemocným seniorům podávaly léky i pokojské, líčí lékařka ‚dům hrůzy‘ v Olešné

PRAHA Domov pro seniory v Olešné na Písecku měl problémy již delší dobu. Krátce před Vánoci radnice rozhodla, že se pacienti soukromého zařízení musí vystěhovat. Důvod? Údajně otřesné podmínky bezmála padesátky klientů. „Situace se vyhrotila, když v prosinci odešla poslední zdravotní sestra,“ popsala praktická doktorka Barbora Kolářová chod v zařízení, kterým se nyní zabývá policie. V rozhovoru pro server Lidovky.cz zevrubně popsala mimo jiné i to, proč celou záležitost ohlásila úřadům.

V privátním zařízení Domicil aktivního stáří vedeném jednaosmdesátiletým lékařem Josefem Králíčkem v jihočeské obci Olešná začala pracovat obvodní lékařka Kolářová teprve v září.

Působila coby registrovaná praktická lékařka klientů, kteří byli v zařízení umístěni. Po několika týdnech však upozornila úřady, že zařízení nesplňuje nezbytné podmínky a není schopno se o klienty ani postarat. Majitel ovšem odmítá připustit, že by byl stav natolik vážný, že by zařízeno nemohlo nadále poskytovat služby. O případ se nicméně už začala zajímat policie.



K tomu se Králíček nechce příliš vyjadřovat. Na sadu otázek serveru Lidovky.cz neodepsal. Před několika dny nicméně poskytl krátké vyjádření pro MF Dnes. „Je to naprosto neopodstatněné a skutečné důvody, které k tomu vedly, se dozvíme. Z mého pohledu je jasné, že na tom pracovaly různé zájmové skupiny,“ sdělil bez dalšího vysvětlování.



Jediná sestra na plný úvazek

Hned po nástupu si lékařka všimla, že dům pro seniory nesplňuje základní kritéria. Všechny problémy domu s možností pobytových a pečovatelských služeb pro lidi se sníženou soběstačností i ty, kteří jsou trvale upoutání na lůžko, měly společného jmenovatele. Nedostatek lidí, kteří mohou o nemocné pečovat.

„V září pracovala v Domicilu na plný úvazek jen jedna zdravotní sestra. Dále tam pracovalo několik pečovatelek, které, což jsem zjistila až mnohem později, často neměly ani základní zdravotnické vzdělání - například sanitářský kurz - , tudíž tam byly zaměstnány jako pokojské, ale vykonávaly i ošetřovatelskou péči, což je samozřejmě zcela mimo jejich kompetence,“ vyprávěla Kolářová v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Domicil měl tou dobou okolo 50 klientů. „Jezdila jsem za nimi na návštěvy, pokud vyžadovali lékařskou péči. Zajišťovala jsem jim tedy standardní lékařskou péči, jako každému jinému pacientovi na obvodě. Nad rámec běžné praxe jsme se s vedením Domicilu domluvili na pravidelných návštěvách jednou týdně, abych se pomalu seznámila s pacienty v tomto zařízení a provedla ‚vizitu‘ u těch, kteří vyžadují lékařskou péči,“ líčila lékařka, jakou měla v domově úlohu.

Situaci související s nedostatkem zdravotnického personálu řešila od počátku. Vedením Domicilu prý byla ujišťována, že v co nejkratší možné době navýší počet zaměstnanců, zejména zdravotních sester. To se však podle její výpovědi až do Vánoc, tedy do vystěhování domova, o němž jako první informoval Písecký deník, nestalo.

„V době od září do prosince nezaměstnali žádnou další zdravotní sestru. I přes tuto personální krizi ale vedení Domicilu nadále přijímalo další a stále více nemocné klienty. Posledních několik příjmů tvořili imobilní pacienti s různými vývody vyžadující plnou ošetřovatelskou péči po dobu 24 hodin na úrovni lůžkového zařízení typu léčebny dlouhodobě nemocných či oddělení následné péče, na kterou již nebyl Domicil tou dobou personálně vybaven,“ popsala zevrubně problémy zařízení.

Vyhrocení před Vánoci

V Domicilu byla Kolářová na několika návštěvách. „Během těchto návštěv jsem bohužel postupně začala zjišťovat velice zásadní informace týkající se chodu tohoto zařízení. Situace se vyhrotila, když v prosinci odešla poslední zdravotní sestra, která to tam doslova držela nad vodou a zcela evidentně vynakládala maximální možné úsilí, aby bylo o klienty svědomitě postaráno. Spolupráce s ní byla výborná,“ sdělila a vzápětí zdůraznila, že klienti jsou veskrze bezbranní lidé, často na sklonku života, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých.

Krátce před Vánoci ale došlo k náhlému vystěhování pacientů soukromého zařízení na základě rozhodnutí radnice.

Vzhledem k tristní personální situaci ale podle ní reálně hrozilo, že by mohlo u některých z klientů dojít k ohrožení a poškození jejich zdraví. Po jejím odchodu dle jejího svědectví zajišťoval veškerou ošetřovatelskou péči, tedy podávání léků, píchání inzulinu, ošetřování různých vývodů či převazování, nekompetentní personál. Konkrétně pečovatelky a pokojské.



„Musela jsem bezodkladně uvědomit úřady. Je to samozřejmě velice nepříjemné. Nechcete nikdy nikomu uškodit. Jsem ale velice ráda, že krajský úřad zareagoval tak rychle a pružně. Vše ostatní již pak probíhalo zcela v jejich režii,“ komentovala, co předcházelo okamžitému vystěhování klientů. Ti byli nakonec umístění do jiných sociálních zařízení v regionu, která pacientům okamžitě nabídla v adventním čase pomoc.

O domově v Olešné se dlouhodobě říkalo mnoho špatného. Už před více než třemi lety začaly prosakovat informace o neobvyklých poměrech v tomto zařízení.

V souvislosti s vystěhováním se také v blízkém okolí hovořilo o údajném násilí páchaném na seniorech, to se ale nikdy nepotvrdilo a může jít jen spekulace. „Co se týká násilí páchaném na seniorech, tak o tom mi není nic známo a opravdu si to nemyslím. O tom, že ale v Domicilu panovaly téměř šokující manýry ze strany vedení vůči rodinám klientů či vůči zaměstnancům, tak o tom koluje mnoho historek. To by vám ovšem nejlépe potvrdil či vyvrátil zdravotnický personál, který tam kdy pracoval nebo příbuzní klientů. Mnozí z nich mi to ale naznačují či přímo sdělují v děkovných emailech, které mi od té doby chodí,“ napsala obvodní lékařka.