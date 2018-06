‚Nenarostly by mi vousy.‘ Zpěvák Robert Plant odmítl roli ve Hře o trůny

LOS ANGELES Robert Plant, bývalý zpěvák kapely Led Zeppelin, v rozhovoru prozradil, že mu producenti seriálu Hra o trůny nabídli roli. Nabídku ale musel odmítnout. Nebyl by zdaleka prvním muzikantem, který by se v seriálu objevil.

V rozhovoru pro online sérii Strombo Show padla na Roberta Planta otázka, jestli ve volném čase sleduje v současné době snad ten nejpopulárnější seriál na světě, fantasy sérii Hra o trůny z produkce americké HBO. „Jasně že ne. Já v tom dokonce mohl hrát!“ odpověděl Plant. „Co jsem měl hrát za roli? No, jezdil bych na koni a dělal takové ty děsivé výrazy [zašklebí se]. Navíc jsem neměl čas nechat si narůst vousy, takže z toho nic nebylo. Stejně by to bylo ale vážně hloupé,“ vysvětlil poté.

Plant by se v případě svého obsazení zařadil po bok celé řady hudebních hvězd, které si v seriálu alespoň malou roličku střihli. V prvním dílu poslední sedmé série se jako lannisterský voják u ohně objevil populární písničkář Ed Sheeran. Když Tvrdodomov (anglicky Hardhome, série 5, epizoda 8) napadli Bílí chodci, tak se mezi vyděšenými Divokými objevili všichni členové metalové úderky Mastodon. V sedmé sérii se pak vrátili už jako Bílí chodci. V epizodě Deště Castameru (anglicky Rains of Castamere, série 3, epizoda 9) se během rudé svatby mihne mezi svatební kapelou Will Champion, bubeník britských Coldplay.



V epizodě Ulička trestu (anglicky Walk of Punishment, série 3, epizoda 3) vede lannisterskou trestnou výpravu Gary Lightbody, zpěvák kapely Snow Patrol. Na Joffreyho svatbě v epizodě Lev a růže (anglicky The Lion and the Rose, série 4, epizoda 2) hraje kompletní islandská kapela Sigur Rós. V epizodě Dveře (anglicky The Door, série 6, epizoda 5) hrají z oken během divadelního představení členové skupiny Of Monsters and Men.