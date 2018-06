Nenecháme se komandovat, řekl kanadský prezident Trumpovi. Rána do zad, reagovaly USA

Americký prezident Donald Trump se v sérii příspěvků na twitteru vrátil k roztržce na víkendovém summitu ekonomicky nejvyspělejších zemí G7 v Kanadě. Spor se týkal amerických cel na dovoz oceli a hliníku. „Je mi líto, ale nemůžeme dopustit, aby naši přátelé - nebo nepřátelé - nás v záležitostech obchodu nadále využívali,“ napsal Trump. Dodal, že musí dbát na zájmy amerických pracovníků. Po tvrdém odsouzení kanadského premiéra Justina Trudeaua se s kritikou přidali i Trumpovi poradci, podle kterých představitel Kanady bodl prezidenta do zad.

Trump Trudeaua, který po odletu prezidenta USA označil americká cla za urážlivá a zdůraznil, že se Kanada nenechá komandovat, odsoudil již v sobotu, dnes pak kritiku adresoval i některým zemím EU za to, že na rozdíl od USA málo přispívají do rozpočtu Severoatlantické aliance, a přitom svého spojence kritizují za jeho obchodní politiku.



„Německo na NATO (pomalu) platí jedno procento HDP, zatímco my platíme čtyři procenta mnohem většího HDP. Myslí si snad někdo, že to dává smysl? Chráníme Evropu (což je dobré) za cenu velkých finančních ztrát, a pak nás nespravedlivě natírají kvůli obchodu. Změna je na dohled!“ napsal Trump v Singapuru, kam přijel na úterní summit se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem.

Trump také zmínil schodek zahraničního obchodu Spojených států, který podle něj „není k Američanům spravedlivý“. „Proč bych měl jako prezident Spojených států dovolit zemím pokračovat ve vytváření masivních obchodních přebytků, jak to činily desetiletí, když za to naši farmáři, pracovníci a daňoví poplatníci musejí platit tak velkou a neférovou cenu?“ uvedl Trump.

Dvoudenní summit G7, který se od pátku konal v Kanadě v napjaté atmosféře kvůli americkým clům, skončil fiaskem navzdory snahám o uhlazení sporů. Trump, který schůzku opustil předčasně, totiž nakonec v noci na neděli SELČ stáhl svou podporu už tak velmi opatrně formulovanému závěrečnému prohlášení. V příspěvcích na twitteru se navíc nevybíravě vyjádřil na adresu kanadského premiéra, který předtím na tiskové konferenci chování USA kritizoval. Trudeaua Trump na twitteru kritizoval i dnes, předvedl podle něj ublížené chování.

Obchodní poradce Bílého domu Peter Navarro v rozhovoru s televizí Fox News Trudeauovo chování kritizoval a prohlásil, že na kanadského premiéra už v pekle čekají.

„Pro všechny zahraniční předáky, kteří na prezidenta Donalda Trumpa vytáhli politiku zlých úmyslů a pak se ho při odchodu snaží bodnout do zad, je v pekle připraveno zvláštní místo,“ řekl Navarro s tím, že přesně takto zle se Trudeau zachoval. Prohlásil také, že kanadský premiér Trumpa oklamal, aby socialistické komuniké lídrů skupiny G7 podepsal. „Byla to jedna z nejhorších politických chyb, které kdy jakýkoli kanadský představitel udělal,“ dodal.

O bodnutí do Trumpvých zad v CNN hovořil také prezidentův ekonomických poradce Larry Kudlow. „Byla to zrada,“ řekl Kudlow s tím, že Trudeau svým komentářem, kterým mířil na domácí publikum, uškodil celé skupině G7. „Měl by to vzít zpět,“ dodal.

Proti kritice na adresu Trudeaua se ohradily velké kanadské noviny. „První část jednání protrucoval, pak dal své delegaci souhlas k podpisu vágního summitového komuniké, pak dostal záchvat vzteku a roztrhal to,“ napsal deník Toronto Star o Trumpově počínání na vrcholné schůzce. Podle listu to bylo od prezidenta nečestné a amatérské.

Deník The Globe and Mail se domnívá, že Trump urazil Kanadu a zkouší její trpělivost. Incident pak list označil za jednu z nejhorších krizí, kterou americká administrativa vůči severnímu spojenci rozehrála. Francouzský psaný deník Le Journal de Montreal je přesvědčený, že Trump si se svými poradci z Trudeaua udělali obětního beránka.

Trudeaua po sporu s Trumpem podpořili mimo jiné šéf kanadských opozičních konzervativců Andres Scheer či nově zvolený ministerský předseda kanadské provinci Ontario Dough Ford. „Stojíme po boku premiéra a kanadského lidu,“ napsal Ford na twitteru.