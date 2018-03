‚Není hrob tak temný, aby do něho nemohlo vstoupit světlo.’ Poselství Velikonoc podle Halíka

Praha Jaké je poselství letošních Velikonoc – i s ohledem na to, co se děje ve společnosti a politice? Na otázku LN odpověděl katolický kněz a filozof Tomáš Halík slovy: „Jako každé Velikonoce: není kámen tak těžký, aby jednoho rána nemohl být odvalen. Není hrob tak temný, aby do něho nemohlo zas vstoupit světlo.“

Nejvýznamnější křesťanské svátky jsou pohnutkou zamyslet se hlouběji i nad rolí náboženství v současném světě. Halík se domnívá, že i křesťanství a církev čekají velké změny.

„Papež František podobně jako Ježíš přinesl rozdělení a já se obávám, že tyto rozdíly mezi křesťany jsou už nepřeklenutelné. Jde o rozdíl mezi dvěma typy náboženství,“ říká duchovní.

Jedno je podle Halíka příznačné vnějškovou religiozitou, která používá náboženství jako nástroj například k posvěcení určité politické ideologie či k obhajobě etnické identity. To druhé je pak niternou vírou, která sama představuje cíl a smysl.

„Pak je tu ale ještě třetí typ víry,“ říká Tomáš Halík v rozhovoru pro sobotní vydání LN , „mně nejbližší. Víra jako cesta, jako hledání, jako odvaha vstoupit do oblaku tajemství a vydržet v pokorné naději mnohé otevřené otázky.“