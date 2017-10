Bahno Hollywoodu: producent sexuálně obtěžoval herečky. Případ spustil lavinu obvinění, obětí je i svalovec

LOS ANGELES / PRAHA Poté, co vyšel najevo skandál vlivného hollywoodského producenta Harveyho Weinsteina, se zvedla další vlna nařčení ze sexuálního obtěžování. Od Weinsteina se distancovala britská filmová akademie BAFTA i američtí demokraté, které producent dlouhá léta sponzoroval.

Pětašedesátiletý Harvey Weinstein je přední hollywoodský producent. Spolu se svým bratrem­ Robertem založil filmové společnosti Miramax a­Weinstein Company. Produkoval řadu úspěšných filmů a za snímek Zamilovaný Shakespeare (1998) získal Oscara. Na veřejnosti se vždy choval jako filantrop, gentleman a zastánce ženských práv. Situace se změnila, když minulý čtvrtek deník The New York Times zveřejnil článek o­ sérii ­sexuálních obtěžování z Weinsteinovy strany. Měl se dopustit nejméně osmi, hlavně na herečkách a asistentkách.

V pondělí řídicí orgán společnosti Weinstein Company Harveyho Weinsteina propustil z jeho vlastní firmy. „Ve světle nových informací o nevhodném chování Harveyho Weinsteina, které se objevily v minulých dnech, se ředitelé The Weinstein Company rozhodli, že jeho působení ve společnosti končí, a to s okamžitou platností,“ uvádí se v prohlášení. Producentova manželka návrhářka Georgina Chapmanová včera oznámila, že se s Weinsteinem bude rozvádět.

S ­producentem se včera rozloučila také Britská akademie filmového a­ televizního umění BAFTA a slovy bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy i američtí demokraté, které Weinstein dlouhodobě sponzoroval. „Michelle a­ já jsme zprávami o Weinsteinovi znechuceni,“ citoval Obamu server CNN. „Každý muž, který takovým způsobem poníží ženy, musí být spravedlivě odsouzen bez ohledu na výši svého bohatství a postavení,“ dodává Obama.

Kauza Harveyho Weinsteina funguje zároveň jako katalyzátor. Andy Signore, zakladatel společnosti Screen Junkies (tvůrci internetové série Upřímné trailery), byl následně z obtěžování také obviněn. V minulosti údajně chtěl po kolegyni, aby přišla k němu domů a pózovala, zatímco se on bude uspokojovat. Další se snažil vnutit sexuální pomůcky pod výhrůžkou ukončení kariéry. Signore byl z vlastní společnosti také vyhozen.

Obtěžování se ale netýkalo jen žen. Herec a hráč amerického fotbalu Terry Crews, v Česku známý hlavně z reklamních spotů na firmu Old Spice, na svém Twitterovém profilu zveřejnil, že i on byl dříve sexuálně obtěžován jedním z hollywoodských magnátů. „Přišel ke mně, chytil mě za intimní partie a usmíval se u toho. To vše před mojí ženou,“ svěřuje se Crews. „Odešli jsme. Bál jsem se mu ublížit, protože bych šel do vězení,“ dodává. Crewse ke zveřejnění dohnala právě Weinsteinova kauza.

My wife n I were at a Hollywood function last year n a high level Hollywood executive came over 2 me and groped my privates. (2/cont.) — terrycrews (@terrycrews) 10. října 2017

Nejsou to jediné případy

V roce 2010 se měl sexuálního obtěžování dopustit i oscarový herec Casey Affleck (Místo u moře, Interstellar). Měl obtěžovat producentku Amandu Whiteovou a dělat jí neslušné návrhy. „Není načase, abys už otěhotněla?“ řekl údajně Whiteové Affleck, když mu sdělila svůj věk.



Problém zažila i společnost Cinefamily provozující nezávislá filmová kina v Los Angeles. Hardian Belove, její ředitel, z firmy odešel poté, co na veřejnost letos v srpnu unikla jeho emailová komunikace s jednou zaměstnankyní, kterou měl obtěžovat. Belove se v emailech domlouvá s poškozenou na mimosoudním vyrovnání. Shadie Elnashai, viceprezident společnosti Cinefamily, měl dokonce podle těch samých emailů několik žen rovnou znásilnit a vyhrožovat jim. Elnashai také okamžitě po provalení rezignoval.

Naběhl si i Devin Faraci, jeden z nejznámějších filmových blogerů. Na svůj Twitter přidal v říjnu 2016 příspěvek o tom, že nechápe, jak může Donald Trump chytat ženy za vagínu. Jedna z komentujících pod to odpověděla, že jí Faraci před deseti lety provedl úplně to samé. Bloger se omluvil a dobrovolně odešel z webu Birth.Movies.Death pro který psal.