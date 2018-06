‚Není to Amerika Trumpa, ale skutečná Amerika’. Skrze mladé lidi jsem ji poznala, říká fotografka

PRAHA/NEW YORK Před sedmi lety odletěla do USA, kde začínala jako au pair. Dnes má za sebou fotografka Marie Tomanová přes 18 výstav v newyorských galeriích a její snímky tiskly časopisy VICE, i-D či Dazed. V Českém centru americké metropole ve čtvrtek začala jjejí první sólo výstava s názvem „Young American“, která je ukázkou portrétů zástupců mladé generace v New Yorku. Server Lidovky.cz má k dispozici rozhovor natočený přímo u silných portrétů.

První dva roky v Americe fungovala fotografka narozená v roce 1984 jako au pair. Hned druhý týden v New Yorku rodačku z Mikulova ale uchvátila výstava Francescy Woodmanové, která ji vnukla myšlenku, že by se namísto malby měla začít věnovat fotografii.

V Česku měla problém se zdejší atmosférou, něco jí chybělo. Během studia vizuální tvorby a následně malby se cítila být znechucena poměry na fakultě. Stala se odpůrkyní sexismu a rozhodla se začít nový život v Americe.

Dlouho se cítila jako vetřelec, ale bariéru nakonec prolomila. Důkazem může být její spokojené soužití s jejím životním partnerem, nalezení nových přátel a v neposlední řadě téměř dvacítka výstav v newyorských galeriích.

Začátky pro ni ale nebyly jednoduché. Když se přihlásila na americkou uměleckou školu, musela pravidelně ukazovat své fotografické práce. V té době ale ještě neměla přátele, které by mohla fotit. A tak začala fotit sama sebe.

Zdánlivá nevýhoda se stala velkým štěstím. Přišla totiž její dominantní éra, kdy fotila především autoportréty. „Hrozně mi pomáhalo se vidět zachycenou ve fotografii,“ vypráví Tomanová v Českém centru před kamerou reportéra serveru Lidovky.cz.

Vybírala si taková místa, z nichž cítila propojení. Fotografka s výraznou vizáží, kterou určuje především její až chlapecký sestřih, fotografovala především v přírodě. Například nahá v dutém stromě obklopená kůrou, v mechu či na větvích. Oblečení ji přišlo na obtíž. Fotila třeba i na ledovém vodopádu. Snímky vznikaly napříč Amerikou. Koneckonců život v Mikulově ji naučil žít v souznění s ní. Fotí se ale i na běžných místech, zato ve velmi nekonvenčních pozicích.

Výstava Young American je souhrnem zhruba dvou stovek mladíků, skrze něž Tomanová poznávala USA zase o něco více. „Přes tyto mladé lidi teď zjišťuji, co je opravdu Amerika ,“ řekla Tomanová v interview pro i-D.

„Je to úplně jiná Amerika, než jsem si představovala, ale je to Amerika, u níž jsem ráda, že existuje ... Není to Amerika Trumpa - to je skutečná Amerika.“ Americký sen není podle ní pevným bodem, ale podléhá rozmarům vlády. Jak říká, formuje se úžasnými lidmi, se kterými je možné se setkat na cestě.

K sérii Young American, kterou je možné vidět v New Yorku do 10. srpna, se prý dostala díky tomu, že se stala přistěhovalcem. „Měl jsem jisté představy o tom, co je Amerika, a když jsem sem přišla, zjistila jsem, že to není tak, jak jsem si představovala. To bylo vzrušující, ale také pocit zklamání.“ Pohled na mladé lidi jí změnil.

„Všichni tito mladí lidé mají hlas a jsou opravdu inspirativní. Mají svůj vliv na Instagramu a dalších sociálních sítích, hovoří o tématech jako #MeToo či kontrola zbraní. Nenechávají tyto problémy klesat a zapomenout na týden po jejich napsání. Je to mládí s hlasem a silou,“ dodala.