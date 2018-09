Rozsáhlý podvod na stovky horolezců v Nepálu. Průvodci je nutili přivolat si vrtulník, i vyvoláním průjmu

Káthmándú (Nepál) Nepál nařídil přezkoumat, jak fungují záchranné lety vrtulníků v místní horách. Nedávno byl totiž odhalen rozsáhlý podvod: nemálo horolezců jejich průvodci při sebemenší zdravotní komplikaci nutili, aby se z hor nechali snést helikoptérou.

Některým dokonce dávali jedlou sodu do pití, aby jim přivodili průjem. Podvodné schéma fungovalo podle pojišťovacích společností pět let, způsobilo nejméně jedno zbytečné úmrtí a byly do něj zapojeny desítky provozovatelů helikoptér, cestovních kanceláří, hotelů a nemocnic. Informoval o tom list The Guardian.



Tisíce horolezců byly při prvním náznaku nevolnosti nuceny výstup přerušit a nechat se helikoptérou přepravit do soukromé nemocnice, vyplývá z vyšetřování nepálské vlády. Účty platily pojišťovací společnosti, zatímco turistickým průvodcům, hotelům a někdy i samotným horolezcům za podvod plynuly provize.



Podvod nechaly paralelně vyšetřit i pojišťovací společnosti. Ty odhadují, že jen tento rok se uskutečnilo přes 1600 záchranných letů, z čehož 35 procent bylo podvodných. Škoda podle pojistitelů přesahuje čtyři miliony dolarů (88,6 milionu Kč). Několik mezinárodních pojišťovacích společností varovalo, že se z Nepálu k 1. září stáhnou, pokud místní vláda nezakročí.

Nepálské ministerstvo cestovního ruchu v neděli nařídilo, že provozovatelé záchranných letů, cestovní kanceláře a nemocnice musejí každou fakturu za záchrannou akci do deseti dnů od vystavení předložit ke kontrole nové vládní komisi. Dosud bylo navrženo trestní řízení proti 15 nepálským společnostem, další budou vyšetřovány v následujících měsících.

Společnosti zapojené do podvodů nabízejí treky za nižší ceny

Tři pojišťovací společnosti si na vyšetření podezřele vysokých nákladů najaly zkušeného britského vysokohorského turistu Dannyho Kainea. Ten svému průvodci v polovině pětidenní cesty do základního tábora na Mount Everestu sdělil, že ho bolí hlava. „Okamžitě řekl, že potřebujeme helikoptéru,“ vypráví ostřílený horal. „Začal se chovat docela agresivně,“ popisuje reakci svého průvodce. Kaineův účet ze soukromé nemocnice v Káthmándú, kde absolvoval celou řadu testů, byl 12 800 dolarů (téměř 284 000 Kč).

Většina společností zapojených do podvodného schématu nabízí treky za nižší ceny než ostatní firmy a ztrátu potřebují něčím kompenzovat, zjistil Kaine. Narazil prý na případ, že turista zaplatil 500 dolarů (11 100 Kč) za cestu do základního tábora na Mount Everestu, kde mu bylo po příchodu nabídnuto 750 dolarů (16 600 Kč), pokud bude předstírat zdravotní problémy a nechá se evakuovat helikoptérou.

„Společnost provozující vrtulníky pak dala zprostředkovateli treku provizi 2000 dolarů (44 300 Kč), tu následně získala zpět od nemocnice, které leteckým záchranářům platily provizi za zahraniční pacienty. Cizince léčily více, než bylo třeba, a pojišťovnám posílaly přehnaně vysoké faktury,“ vysvětluje Kaine podvodný systém.