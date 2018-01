Nepřítel státu Steven Spielberg. Libanon do země nevpustí jeho nový film

BEJRÚT Hvězdně obsazený snímek Akta Pentagon: Skrytá válka (The Post) režiséra Stevena Spielberga byl zakázán v Libanonu. Důvodem je bojkot Izraele, ve kterém Spielberg natočil několik scén v Schindlerově seznamu. Jeho předchozí filmy ale povoleny byly. Libanon minulý rok zakázal i snímek Wonder Woman. Snímek měl v Americe premiéru koncem minulého roku, česká je naplánovaná na 22. února.

Snímek Akta Pentagon: Skrytá válka vypráví příběh novinářů Bena Bradleeho (Tom Hanks) a Katherine „Kay“ Grahamové (Meryl Streepová). Těm se dostanou do rukou utajované dokumenty dokládající velkou americkou lež. Takovou lež, která zmařila bezpočet životů a táhne se již přes čtyři americké prezidenty. Deník The Washington post se rozhodne riskovat vše a s pravdou vyjít na veřejnost.

Libanonská cenzurní komise film v zemi zakázala na základě protiizraelského seznamu. Spielbergovo jméno je na něm uvedeno z toho důvodu, že části jeho oscarového snímku Schindlerův seznam se natáčely přímo v Jeruzalémě. Komise nejdříve i tak film pustila, ale pod tlakem Kampaně pro bojkot podporovatelů Israele (CBSIL) byla nucena své rozhodnutí změnit.

Během posledních let se v Libanonu promítalo nejméně pět Spielbergových snímků. Mezi nimi i snímek Most Špionů (2015) nebo Obr Dobr (2016). To i navzdory černé lisitně.

Spielbergova soukromá válka

Režisér Steven Spielberg navíc pochází z židovské rodiny. Je také na černé listině cenzurní komise (CBO) Ligy arabských států pro bojkot Izraele. Zde je důvodem jeden milion dolarů, který Spielberg věnoval Izraeli během jeho války s libanonským Hizballáhem v roce 2006.

Právě od roku 2006 je Libanon s Izraelem i přes zastavení bojů stále ve válečném stavu. V zemi existuje zákon proti Izraeli, která zakazuje jakýkoliv obchod nebo i styk Palestinců s Izraelci.

Wonder Woman do země nesmí

Libanon na přelomu května a června zakázal v zemi také komiksový hit Wonder Woman. Důvodem bylo to, že herečka Gal Gadotová, představitelka titulní role, je izraelského původu. Sloužila také v izraelské armádě, která má povinnou vojenskou službu i pro ženy.

Stejně jako ve Spielbegrově případě, Libanon neměl problém s předchozími film Gal Gadotové, která je mimochodem z jedné čtvrtiny Češka. Hrála i ve snímcích Batman vs. Superman (2014) a Rychle a zběsile 7 (2015). Oba tyto filmy šly v Libanonu do běžné distribuce.