‚Nepustím vás, tady se stalo velké neštěstí.‘ Osada se vzpamatovává z dvojnásobné vraždy

ÚSTÍ NAD LABEM / PRAHA To místo v pondělí krátce po poledni zelo téměř prázdnotou, panovaly tam ticho a klid. Chatová oblast na stráni mezi vískami Český Újezd a Střížovice na Ústecku v těsné blízkosti dálnice D8, jíž z druhé strany lemuje rozbahněná louka, čítá stovky zahrad a příbytků. V pondělí dopoledne přitom osadu obsadily desítky policistů a novinářů. Na místo je přivedl hrůzný čin, po němž zbyli tři mrtví.

„Krajští kriminalisté vyšetřují násilný trestný čin, ke kterému došlo v průběhu noci ze 7. na 8. ledna v zahrádkářské osadě u obce Střížovice na Ústecku. Policisté, kteří přijeli na místo první, nalezli tři osoby bez známek života,“ uvedla mluvčí ústecké krajské policie Veronika Hyšplerová. Dva lidé se stali obětí vraždy, přesné okolnosti smrti třetího mrtvého policie teprve rozkrývá.

Jedna z čerstvých vyšetřovacích verzí praví, že do chatky vnikli dva pachatelé. Manželský pár zavraždili, jedno z jejich tří dětí pak znásilnili. „Rodiče pachatelé svázali a zabili, dceru znásilnili,“ citoval server iDNES.cz svůj zdroj. Jeden z hlavních aktérů bestiálního činu se pak zbavil komplice a z místa zmizel. Podle informací LN kriminalisté si ještě kolem pondělního poledne vyměňovali informace, že pachatel je na útěku a nebezpečí.

Během odpoledne se však začala rodit další varianta příběhu, podle níž byl vrah jeden. Nejprve připravil o život rodiče, poté ublížil jejich dceři a nakonec dobrovolně ukončil svůj život. „Je to jedna z verzí,“ potvrdil LN státní zástupce Vladimír Jan, který rodící se vyšetřování dozoruje. „Ale musíme prověřit všechny možné verze, jak se to mohlo stát,“ poznamenal.

Po tragickém incidentu se třemi mrtvými tak v pondělí v podvečer neměla policie v rukou pachatele, který by mohl vypovídat. „V tuto chvíli jsme žádnou osobu nezadrželi,“ informoval LN žalobce Jan, který nepřímo potvrdil i znásilněnou dívku. „Jedna z poškozených je mladistvá,“ poznamenal.

‚Nenechám vás sem jít‘

Zahrádkářská kolonie se po činu stala pro veřejnost i novináře zapovězeným územím. Hlavní příjezdová brána i vstupní vrátka byly uzamčeny. Klíče měli k dispozici pouze policisté a zdejší zahrádkáři, kteří odmítali kohokoliv jiného pustit dovnitř, stejně tak reportéra serveru Lidovky.cz.

„Tady se stalo veliké neštěstí. Nenechám vás sem jít,“ říká majitelka jedné z chatek s tím, že incident nebude komentovat. Skoupí na slovo jsou i ostatní z návštěvníků osady, kteří do ní v průběhu odpoledne přijíždějí. „Nezlobte se, ale nic k tomu nepovím,” reaguje další z chatařů, zatímco v jeho tváři je patrný smutek.

LN se však hráz mlčení podařilo prorazit. Vypátraly blízkého kamaráda jednoho ze dvou zavražděných, jímž je zhruba šedesátiletý muž. „Je to pro mě strašná rána, já jsem se s tím chlapíkem znal velmi dobře. Navštěvovali jsme se,“ sdělil serveru LN Josef R., který má chatu v blízkosti usmrceného páru.

Zavražděným předseda osady?

Jeho vnoučata se prý často stýkala s potomky zavražděných. „Byl to kamarádskej, dobrej chlap. Nevím, že by měl nějaké nepřátele. Proto mi není jasné, jak se něco takového mohlo stát,“ dodal Josef R.

Podobně mluvila i tajemnice zahrádkářské kolonie Dagmar Rokošová. „Rodinu jsem znala, protože tam mám zahradu řadu let,“ sdělila LN. „Nemám představu o tom, že by ta rodina měla nepřátele,“ dodala s tím, že nic dalšího vzhledem k instrukcím od policie prozradit nemůže.

Regionální Deník v pondělí odpoledne upozornil, že zavražděným je přímo předseda zahrádkářské osady Aleš S. se svou manželkou. Oficiálně však takovou informaci zatím nelze ověřit.

Kolem třetí hodiny odpoledne z chatové oblasti odjížděly tři policejní vozy včetně kriminalistů, kteří na místě zajišovali stopy. K události se odmítli blíže vyjádřit. Pro vyšetřovací tým však práce teprve začíná. „V příštích dnech budou probíhat výslechy svědků a vyhodnocování stop z místa činu,“ informoval LN o dalším postupu policie žalobce Jan. Pro něj a policisty z Ústeckého kraje je to první vražda tohoto roku.

‚Vnímáme to jako obrovskou tragédii‘

Fatální incident se udál na místě, jenž platí za bezproblémovou lokalitu. Zahrádkářská kolonie ve Střížovicích spadá pod město Chlumec na Ústecku, které leží od osady asi tři kilometry severovýchodně vzdušnou čarou. Naprostou většinu chat a přilehlých zahrad využívají majitelé sezónně, v zimě zůstává kolonie z valné části opuštěná. Výjimku představoval shodou okolností zavražděný pár, jenž měl na místě pobývat celoročně.

„Vnímáme to jako obrovskou tragédii,“ sdělil LN starosta Chlumce Roman Zettlitzer. „Žiju tu více než pětačtyřicet let a nepamatuju si podobnou záležitost, je nám to velmi líto,“ dodal. Starosta potvrdil, že se v osadě nikdy vážnější potíže mezi tamějšími zahrádkáři neobjevily. „Pouze jsme tam řešili věci, které se týkaly odprodeje pozemků, jež mělo ve svém vlastnictví město a o které si požádali někteří ze zahrádkářů,“ poznamenal.

Podle posledních dostupných informací došlo v Ústeckém kraji v roce 2017 do konce listopadu k deseti vraždám. V září například v Doubici na Děčínsku zbavil života muž 14letou dívku poté, co se seznámil s jejími rodiči. Rodinu před činem dokonce navštívil v domě. Kriminalisté z Ústeckého kraje platí za nejúspěšnější vyšetřovatele vražd v zemi, ve zmíněném období loňského roku objasnili všechny.