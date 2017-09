Nesl mě v náručí celou zlámanou, vzpomíná na Třísku herečka Tomášová

„Před Třískovým Learem smekám,“ říká odborník na Shakespeara Martin Hilský. „Honza byl jako Cyrano z Bergeracu,“ vzpomíná režisér Jan Hřebejk. „Odešel, ale bude s námi dál,“ poznamenal ministr obrany Martin Stropnický. Na Jana Třísku vzpomínají kolegové i politici. Tříska zemřel v pondělí 25. září na následky sobotního pádu z Karlova mostu.

„Pamatuji si, že jsem jednou v spadla z jeviště a měla všechno zlámané. Honza mě naložil do toho svého malého Fiátku a odvezl do nemocnice,“ sdělila serveru Lidovky.cz herečka Marie Tomášová, Třískova kolegyně z Divadla Za Branou. „On měl takovou nadšenou lásku být hercem. Tomu dobře hrát by obětoval vše,“ dodává Tomášová. Zmiňuje i na to, jak chtěli novináři při před několika měsíci udělat rozhovor s Třískou o Otomaru Krejčovi, ředitelovi Divadla Za branou. „Řekl jim, že do toho nejde, pokud u toho nebude i Tomášová,“ vzpomíná.

„Nemohu se s tím smířit. Znali jsme se celý život,“ řekl pro Lidovky.cz herec a ředitel Divadla Na Jezerce Jan Hrušinský. „Poprvé jsme spolu hráli v Národním divadle v představení Měsíc na vsi. Na Jezerce jsme spolu hráli šest let v představení Kumšt. Odehráli jsme 220 představení. Byl to můj přítel a kamarád.“



Režisér Jan Hřebejk serveru Lidovky.cz sdělil: „Honza Tříska mi připomínal Cyrana, ačkoliv ho nikdy nehrál. Byl to trochu pozér - jako Cyrano - měl energii, charisma a hlavně charakter. Sluší se poděkovat a pěkně smeknout širáky, buřinky, stetsony, cylindry, slamáky i rádiovky, barety a kulichy!“

„Je mi to líto, protože pokud vím, tak Honza neplánoval, že někdy umře. Držel diety, cvičil a myslím si, že i ve svých 80 letech byl velice připraven fyzicky i mentálně, byl schopen naučit se dlouhé texty,“ řekla herečka Magda Vášáryová. V roce 1970 s ním vytvořila kreaci ve Weiglově snímku Radúz a Mahulena.

Upozornila, že Tříska byl ještě československý herec. I proto lituje, že nemohl být součástí českého herectví a kultury. „I jeho jsme vytlačili, tuhle velkou hereckou osobnost, i jeho jsme radši poslali pryč. Protože nemáme rádi, když je někdo lepší než průměr,“ uvedla.



„Poprvé jsem ho viděl jako hodně mladý student, v 60. letech. Viděl jsem ho v roli Romea. A pak jsme se seznámili, když v roce 2002 vystupoval v té legendární inscenaci shakespearovských slavností jako král Lear. On opsal veliký herecký oblouk od Romea ke králi Learovi. Já jsem viděl obojí a před obojím smekám,“ řekl odborník na Shakespeara Martin Hilský. „Roli krále Leara se naučil v Kalifornii, a když přijel na první čtenou zkoušku, uměl ji celou zpaměti dokonale,“ popisuje hercovy zvyklosti a zodpovědnost.

Hilský připomněl, že Shakespearovy Sonety jsou velmi často o pomíjivosti lidského bytí. „Mluvili jsme spolu i o těchto posledních věcech. Velmi krásně. Vím jedinou věc, že to těžce prožíval a řekl mi: ´Martine, po osmdesátce je to všechno jinak. Věř mi.´ To mám od něj. Ale připadá mi jako šílená shoda okolností, že už není,“ řekl Hilský.



Za výjimečného člověka po všech stránkách označil Třísku režisér a kameraman František Antonín Brabec, který ho obsadil do svého filmu Máj z roku 2008. „A to jak z hlediska profese, duše a přístupu k okolí včetně svých lidských rozměrů. Myslím si, že nás v 90. letech naučil profesionalitě. Už tím, jak přistupoval ke svým rolím,“ řekl Brabec.



Na velkého herce vzpomínají i politici. Skvělým a talentovaným hercem a také výjimečným a statečným člověkem byl pro české politické představitele herec Jan Tříska, který zemřel v noci na dnešek na následky zranění po pádu z Karlova mostu. České kultuře bude chybět, napsal na twitteru premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Zemřela česko-americká filmová a divadelní legenda, uvedlo americké velvyslanectví v Praze.

„Jan Tříska byl skvělý herec a výjimečný člověk. Českému filmu, divadlu a celé naší kultuře bude strašně chybět,“ poznamenal Sobotka. „V Janu Třískovi česká kultura ztrácí jednoho z nejtalentovanějších herců, ale i čestného a statečného člověka. Skláním se před jeho památkou,“ uvedl ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL).

Vynikajícím hercem a skvělou osobností, která bude chybět divadlu i filmu, byl Tříska pro předsedu Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka (ČSSD). „Postupně nás opouští generace herců a tvůrců, která opravdu uměla,“ napsal na twitteru mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček.

Ministr obrany, dříve i herec Martin Stropnický (ANO) připomněl, že Tříska i přes totalitní perzekuci na svou zem nikdy nezanevřel. „Odešel, ale bude s námi dál,“ poznamenal. Za mimořádnou osobnost na filmovém plátně, divadelním jevišti i mimo něj označil Třísku ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Velkým a výjimečným hercem a člověkem pevných a jasných názorů byl Tříska pro předsedu ODS Petra Fialu. „Smutná zpráva, měli jsme ho rádi. Dej mu, Bože, herecký ráj a věčný potlesk...,“ napsal předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

Třískovo úmrtí vedle americké ambasády připomíná na twitteru také britská velvyslankyně v Česku Jan Thompsonová jako smutnou zprávu a ztrátu velkého shakespearovského herce.