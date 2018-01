Nestihli jste písemně zažádat o voličský průkaz? Můžete ho získat i na dálku

PRAHA Plánujete volit prezidenta mimo svou domovskou obec a propásli jste šanci odeslat písemnou žádost o voličský průkaz? Dokument lze doručit i jinými cestami, například elektronicky pomocí datové schránky nebo ho zanést na úřad osobně. Dnešní pátek je přitom poslední den, kdy je možné žádost odeslat. Server Lidovky.cz přináší odpovědi na nejčastěji kladené otázky ohledně voličských průkazů.

1. Je možné o doklad zažádat elektronicky?

Ano. Voliči si mohou vytvořit datovou schránku a nechat úřady ověřit svůj podpis na kterémkoliv kontaktním místě CzechPointu. Žádost, jež nemusí být nutně notářsky ověřená, tak mohou odeslat na úřad.

2. Lze žádost o voličský průkaz podat osobně?

Lidé mohou o voličský průkaz zažádat na úřadě v místě svého trvalého bydliště, a to do 10. ledna (příští středy). Je však nutné mít s sebou i průkaz totožnosti. Není povinné předem vyplňovat žádost.

Při podávání žádosti může voličům pomoci i mobilní aplikace Hlídač Státu. Ta žádost sama připraví, lidé ji pak musí jen vytisknout a odnést na úřad. Aplikace byla v minulosti využívána i během loňských voleb do Poslanecké sněmovny. Podle České televize jí tehdy využilo téměř osm tisíc voličů.



3. Kdy je možné si voličský průkaz vyzvednout?

Lidé si mohou doklad vyzvednout osobně na obecním úřadě v místě svého trvalého bydliště, a to do 10. ledna do 16:00. Voliči přitom musí prokázat svou totožnost občanským průkazem. Na úřadech se volební doklady vydávají už od 28. prosince. Žadatel si může volební průkaz také nechat zdarma zaslat poštou domů.

4. Může za vás voličský průkaz vyzvednout někdo jiný?

Volební dokument vám může vyzvednout kdokoliv, musí se ale prokázat vaší plnou mocí s ověřeným podpisem.

5. Mohou o voličský průkaz zažádat i Češi žijící v zahraničí?

Češi, kteří se pohybují v jiné zemi, mohou o doklad požádat na českém velvyslanectví v zemi svého bydliště. To ale platí pouze pokud jsou tímto úřadem vedeni ve zvláštním seznamu voličů.

6. Jak se na vydávání voličských průkazů připravily úřady?

Města a obce kvůli očekávanému náporu voličů rozšiřují své úřední hodiny. V některých úřadech proto bude otevřeno i o víkendu. Doporučuje se tedy zkontrolovat úřední hodiny na webových stránkách místního úřadu.