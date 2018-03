Netradiční mazanec. Zapečte ho s hruškou, radí cukrářka

Mazanec prostě k Velikonocím patří, je to česká klasika, a kdy jindy ho dělat, když ne o Velikonocích. Zkuste recepty cukrářky Františky Šádové z restaurace Mlýnec.

Mazanec s hruškou



Mazanec



500 g hladké mouky



120 g změklého másla



100 g moučkového cukru



150 ml smetany 30%



150 ml vlažného mléka



30 g čerstvého droždí



100 g mandlí plátků



100 g rozinek



3 žloutky



kůra z jednoho citronu

Zaděláme kvásek smícháním mléka, droždí a troškou cukru. Do hladka promícháme máslo se žloutky a cukrem, přidáme kvásek, smetanu a nakonec vmícháme suché ingredience. Vypracujeme leské hladké těsto, ze kterého připravíme bochánek. Potřeme vajíčkem. Pečeme 15 minut při 180 stupních. Poté stáhneme na 160 stupňů a pečeme dalších 20 až 30 minut. Dokud není hotové.



Pyré a hrušky



1kg hrušek



150 g cukru krupice

Hrušky a cukr upéct v troubě pod alobalem cca 200 – 220 stupňů. Jakmile změknou dáme alobal pryč a pár minut dopékáme aby zhnědly a zkaramelizoval se cukr. Poté rozmixujeme a přepasírujeme - uděláme hruškovu přesnídávku.



Tvarohová vrstva

2 vanilkový cukr



500 g tvarohu



2 vejce

Upečený mazanec si nakrájíme na půl centimetrové plátky. Nakrájíme si hrušky také na půl centimetrové plátky.



Na vrstvy z mazance - na namáčení:

½ l smetany



100 ml mléka



4 vejce

Na vrstvu z hrušek

1 kg hrušek



Kompletace dezertu:



Smícháme smetanu s vajíčkem (v této směsi budeme namáčet mazanec). Do vymazaného pekáče si vyskládáme namáčené plátky mazance, na to dáme vrstvu tvarohu. Na tvaroh dáme namáčené plátky mazance. Dále vyskládáme plátky hrušek. Na hrušky dáme další namáčené plátky mazance. Na mazanec dáme hruškové pyré a na to plátky hrušek. Nakonec dáme namáčené plátky mazance. Mazanec si zatížíme (např. plechem naplněným vodou nebo hrncem) a pečeme na 160 stupňů dokud nezezlátne. Mazanec podáváme teplý, přelitý teplým karamelem, plátky hrušek marinované v citrónové šťávě a rozinkovou zmrzlinou s rumem.