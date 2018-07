‚Nevěděli jsme, jestli máme budoucnost‘. McCartney zahrál v liverpoolském klubu The Cavern

Liverpool S oblíbenými hity jako Love Me Do nebo All My Loving vystoupil ve čtvrtek hudebník Paul McCartney v liverpoolském klubu The Cavern, v němž na počátku 60. let začínala skupina The Beatles. Unikátní dvouhodinový zážitek si nenechalo ujít zhruba 270 nadšených fanoušků. Na lístky, které se rozdávaly zdarma, čekali i několik hodin, napsala agentura AP.

„Před mnoha lety jsme sem přišli a hráli a nevěděli jsme, jestli máme budoucnost. Ale (nakonec) se nám nedařilo špatně... Přijít sem znovu s celou mojí partou je úžasné,“ řekl McCartney rozjásanému obecenstvu. Šestasedmdesátiletý hudebník zahrál na kytaru a klávesy známé hity kapely The Beatles i písně z nového sólového alba.



Ve sklepním klubu The Cavern vystoupila kapela The Beatles poprvé v roce 1961. Původní klub byl na začátku 70. let stržen, ale z jeho cihel se postavila nová budova, která i dnes láká fanoušky světoznámé kapely z celého světa.