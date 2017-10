‚Myslel jsem, že vtipkují.’ Unesený Američan nevěřil Talibanu, že vyhrál Trump

TORONTO Kanaďan Joshua Boyle, kterého společně s rodinou zadržovali v Afghánistánu islamisté napojení na hnutí Taliban, uvedl, že si myslel, že únosci si z něj dělají legraci, když mu řekli, že americké volby vyhrál Donald Trump. Boylea, jeho ženu Caitlan Colemanovou a jejich tři děti osvobodila tento týden ze zajetí Talibanu pákistánská armáda.

„Rozhodně jsem neměl pocit, že by byl jakkoliv vážný, když mi to říkal,“ uvedl pro Washington Post Boyle o únosci, který mu řekl zprávu o výsledcích amerických voleb. To, že se Donald Trump stal prezidentem Spojených států se prý dozvěděl, když s ním Talibanci natáčeli video, které mělo sloužit jako „důkaz, že je naživu.“



Boyle byl se svou rodinou po pět let vězněn Talibanem a ze zajetí se ho podařilo Spojeným států dostat díky spolupráci s Pákistánci. K pětiletému pobytu v zajetí se vyjádřil v pátek večer po přistání v Kanadě, kam se vrátil s celou rodinou. V době, kdy manželský pár unesli radikálové, byla Colemanová těhotná. V zajetí porodila čtyři děti, jedno však dle slov Boyla Taliban zabil.



Boyle odmítl po propuštění letět přímo do Spojených států, ale raději si počkal na další let, který jej i s rodinou dopravil přes Londýn do kanadského Toronta.

Podle verze amerických složek se mohl Boyle obávat, že se v rukou Američanů ocitne ve vazbě vzhledem ke své minulosti. Byl totiž ženatý se sestrou jednoho z teroristů zadržovaných na základně Guantánamo a dcerou finančníka Al-Káidy.

Manželství bylo později rozvázáno a Boyleův bývalý švagr, který se narodil v Kanadě, byl propuštěn do své domoviny. Americké ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že Boyle ani Colemanová v USA nečelí žádnému obvinění.