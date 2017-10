Neviditelné ženy lídrů. Partnerky politiků letos zasahují do kampaní minimálně

„Jasně modrá,“ stojí v titulku předvolebních novin ODS. A pod ním je snímek předsedy Petra Fialy spolu s jeho manželkou Janou, bioložkou. „Jana sdílí důvody, pro které jsem vstoupil do politiky, a pomáhá mi, jak jen to jde,“ říká Fiala, který připomíná, že jsou manželé už přes 25 let.

Pravicový lídr je letos jedním z mála politiků, kteří v kampani vsadili i na tvář své partnerky. Viditelnější „píárovou“ stopu má snad už jen Monika Babišová, partnerka předsedy ANO Andreje Babiše, i když jen proto, že svou svatbu nachystali jako podle marketingových pouček – na červenec čili jen tři měsíce před volbami.



Na rozvody je česká veřejnost zvyklá

„Někteří politici se snaží ukazovat svoji rodinu, neboť budují takzvanou politiku životního stylu, lifestyle politics. To souzní s obecnými marketingovými trendy. V tom je nejvýraznější osobností právě Babiš, který zveřejnil i všemožné fotky ze svatby,“ řekla LN Denisa Hejlová z Univerzity Karlovy, jež se zabývá obrazem privátního života politiků v médiích.

Končící premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) naopak v červnu oznámil odluku a chystaný rozvod s manželkou Olgou. „Česká veřejnost je na rozvody politiků zvyklá, bere je jako běžnou část života. Nemáme doklady, že by snad platilo: když se někdo rozvede, lidé přestanou jeho stranu volit,“ říká Hejlová.

Volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek svoji družku Šárku Bednářovou představil teprve nedávno: po dopravní nehodě, kdy v září u Lechovic na Znojemsku utrpěl poranění hlavy.

„Byla to přítelkyně, která se o mne nejvíce starala, a ochránce, který také přiběhl. Společně našli nějaké fáče, které vytáhli z lékárničky, a tu hlavu mi začali vázat,“ pronesl před novináři o někdejší moderátorce České televize. Ta se pak stala i členkou jeho týmu.

Bez své „první dámy“ je nyní Tomio Okamura. O svém single stavu dal vědět i ve volebních novinách strany pod titulkem České ženy volí Okamuru: „Je svobodný, je nezadaný,“ stojí v textu, který referuje i o tom, že po bolestném rozchodu s přítelkyní Monikou chodí do posilovny – a na vztah nemá čas.

Experti se ale shodují, že výraznější role ženských partnerek letos ještě přijde. A to v souvislosti s blížícími se prezidentskými volbami.