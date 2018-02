Nevíte, co s jablky? Dejte je do makového koláče, krásně ho zvláční

Makovec nebo makový koláč má v české kuchyni své pevné místo. Ať už ho připravíte na plech, do dortové nebo bábovkové formy, vždy je to pochoutka! Tajemství chuti je také v přidání citrónové a pomerančové kůry, ale i v citrónové šťávě. Ozvláštněte ho jablky, které makový koláč nádherně zvláční, zvláště když zvolíte tu správně šťavnatou odrůdu se sladkým tónem.

Česká maková láska

Mák nejen že výrazně ochutí jakýkoliv koláč, buchtu nebo závin, ale i housky bychom si bez máku nedovedli představit, krásně totiž pečivo oživí, přidá jemné chutě a ten nemletý navíc pěkně křupe mezi zuby.



Dagmar Heřtová Dagmar Heřtová příležitostně pobývá ve Velké Británii. Je milovnicí života, cestování, dobrého jídla a vaření. Je neustálou obdivovatelkou britské současnosti, anglického venkova, společnosti a anglické muziky. Sbírá moderní tištěné kuchařky, recepty a nové chutě. Dagmar Heřtová je gastronomická novinářka a foodblogerka stránek s názvem Taste Journey.cz, což volně přeloženo znamená “hledání chutí”. Píše o jídle, nových trendech a restauracích. Znovuobjevila pro Čechy kadeřávek, potočnici lékařskou ( vodní řeřichu) a rychlenou rebarboru. Miluje Yiengar jogu a běh.

Na bramborové šišky s mákem, ale i makové řezy se švestkami nedám dopustit, stejně jako našvestkové knedlíky z bramborového těsta sypané mákem. Máme několik priorit spojených s mákem: pěstuje se ho u nás snad nejvíce na světě, mám samozřejmě na mysli mák potravinářský setý, dost se ho exportuje a také se využívá ve farmaceutickém průmyslu. U nás existuje populární spojení máku a švestek s přímo jedinečnou chutí, takže ho také hodně zkonzumujeme. Mák je totiž opravdová výživová bomba, jak nám sdělují výživoví specialisté.



Za malými zrnky se skrývá velká síla

Mák má i zdravotní benefity, pomáhá udržovat naše srdce v dobré kondici díky omega 3 a omega 6 mastným kyselinám, těch obsahuje opravdu širokou škálu (kyselinu stearovou, linolovou, palmitovou a jiné), je také významnou olejninou, svým vysokým obsahem vápníku a fosforu pečuje o naše kosti, obsahem železa a magnézia pomáhá našim svalům. Pomáhá také při nespavosti a jen doplňuji, že nejde o opium, které je často spojováno s nezralými makovicemi. Mák je doslova balzámem na duši.



Lahodně a vláčně

Makový koláč s jablky z třeného těsta vás nenechá na pochybách, že půjde o makovou lahůdku. Mouky se přidává minimálně, jen asi 3 polévkové lžíce, o ostatní se postará právě mák, případně nadýchaný sníh. Přidejte i trochu mleté skořice, k máku a jablkům se chuťově výborně hodí.Takže neváhejte a dopřejte si makový koláč s jablky.



Makový koláč s jablky

100 g mletého máku



40 g hladké mouky



špetka soli



1 lžička mleté skořice



80 g nesoleného másla



1 lžíce rozpuštěného másla na potření jablek



100 g pískového cukru



3 vejce



1 kg jablek, nejlépe topaz nebo golden delicious



kůra a šťáva z 1 citrónu a kůra 1/2 pomeranče



Nejdříve odvážíme máslo, nakrájíme ho na menší kousky a dáme do kuchyňského robotu. Přidáme polovinu cukru a šleháme do pěny. Přidáme nastrouhanou kůru z citrónu a pomeranče a postupně citrónovou šťávu. Oddělíme žloutky (bílky zachováme) a postupně je přidáváme do máslové směsi s cukrem. Mletý mák odvážíme a smícháme s hladkou moukou a skořicí.

Jablka omyjeme, speciálním vykrajovačem odstraníme jádřince a jablka oloupeme. Rozpůlíme je, nakrájíme na tenké plátky a zakapeme citrónovou šťávou.

Předehřejeme si troubu na 180 °C. Z bílků ušleháme tuhý sníh, do kterého jsme přidali zbytek cukru. Nyní snížíme otáčky kuchyňského robotu a postupně přidáváme mouku s mákem a tuhý sníh z bílků. Směs nalijeme do máslem vymazané formy. Povrch těsta uhladíme a poklademe nakrájenými jablky. Rozpuštěným máslem potřeme jablka a dáme péct na 35–40 minut. Po upečení vyzkoušíme, zda je makovec již hotový, vyndáme a necháme chvilku vychladnout. Poté odstraníme dortovou formu a dort přendáme na tác. Posypeme moučkovým cukrem s vanilkou.