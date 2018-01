Fake news v ostrém závěru kampaně. Zemana v prvním kole volit nemusíte, stojí ve výzvě

PRAHA V nejostřejší fázi prezidentské kampaně se na sociálních sítích objevil hoax (falešná zpráva), který míří na nepoučené fanoušky Miloše Zemana. Hojně sdílená výzva na sociálních sítích měla voliče přesvědčit o tom, že se v prvním kole prezidentských voleb vybírá soupeř pro úřadujícího prezidenta, který automaticky postupuje do druhého kola. Podle hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka se sdělení objevilo i v podobě letáků ve schránkách v Moravskoslezském kraji.

„Vážení voliči Miloše Zemana,“ zní text letáku, jehož fotografii Ovčáček sdílel, „pokud chcete volit současnou hlavu státu Miloše Zemana, pak v 1. kole nikam nemusíte.“ Údajný leták tvrzení vysvětluje jako novinku letošního roku - obhajujícímu prezidentovi je díky ní prý zajištěn automatický postup do druhého kola. „Prosím, zůstaňte doma a přijďte až 25. a 26. ledna,“ stojí ve falešné zprávě.



Sdílení falešné zprávy získalo hlubší politický rozměr v momentu, kdy Ovčáček na svém twitterovém účtu vyzval Zemanovy soupeře o Hrad, aby se od údajného rozesílání letáků distancovali. Informace o dezinformační kampani se krátce po hradním mluvčím ve čtvrtek chytil i server Parlamentní listy, který zprávu podal jako varování před útokem na Zemanovy voliče. Řada odpůrců současného prezidenta jej na sociálních sítích naopak sdílí s tím, že Zemanovi voliči mohou vynechat i kolo druhé.

Zprávu o hoaxu ve svém hlavním zpravodajském bloku ve čtvrtek zmínila i TV Nova. Zpráva, která informaci vyvrací, se však v sestříhané podobě – naznačující pravý opak – objevila na facebookovém profilu Idiot z Novinek. Příspěvek měl v pátek ráno přes 60 sdílení a viděly jej tisíce lidí.

Češi si prezidenta v historicky druhé přímé volbě začnou volit již s druhou hodinou odpoledne v pátek. O prezidentský úřad se utká celkem devět kandidátů, a to nejprve v pátek 12. a sobotu 13. ledna – a nejsilnější dva případně ještě o čtrnáct dní později. Všichni kandidáti mají stejné podmínky.

K druhému kolu dojde tehdy, pokud ani jeden z devíti uchazečů o Hrad v prvním kole nezíská nadpoloviční počet hlasů. Tehdy by do druhého kola postoupili dva kandidáti s nejvyšším podílem. Prezidentem bude v druhém kole zvolen kandidát, který obdrží vyšší počet platných hlasů. V případě shodného počtu hlasů by musela být vyhlášena nová volba, a to do deseti dnů.