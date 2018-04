Nezdolný Dwayne Johnson. Zlomí Rampage konečně kletbu filmů podle videoher?

LOS ANGELES Snímek Rampage: Ničitelé sbírá po světě vesměs průměrné recenze. I tak je ale zatím kritikou nejlépe hodnoceným filmem podle videoher všech dob. Kasovně je na tom taky dobře. Jeho úspěch kritici přičítají divácké popularitě herce Dwaynea Johnsona.

Snímek Rampage: Ničitelé na agregátním recenzním serveru Rotten Tomatoes má od kritiků v tuto chvíli „pouhých“ 50% (údaj k 16. dubnu). I přes relativně nízké hodnocení se jedná o nejlépe hodnocený film na motivy videohry v historii. Chybí mu už jen jedno procento, aby se dostal na nadprůměrné hodnocení, a tím, podle mnohých, definitivně zlomil prokletí snímků podle videoher.

U diváků snímek boduje. Na Česko-Slovenské filmové databázi (ČSFD) si Rampage vede dobře hodnocením 70% (údaj k 16. dubnu). Kromě taktéž pozitivního diváckého hodnocení na Rotten Tomatoes (81%) se mu daří i v kinech. Snímek Rampage vydělal celosvětově během prvního víkendu v kinech (opening week) necelých 150 milionů dolarů. Rozpočet měl přitom 120 milionů, takže si na sebe již de facto vydělal.

O radost se na svém Twitterovém profilu podělil i sám Dwayne Johnson. Ten si již v jedné videoherní adaptaci zahrál - spolu s Karlem Urbanem a Rosamunde Pikeovou ztvárnil vesmírného mariňáka ve filmu Doom z roku 2005. Ten byl kritikou i diváky zatracovanou adaptací populární série stříleček z první osoby od společnosti ID Software.

Wow! Very cool RAMPAGE news! Not pointing to the scoreboard yet, but it seems we may have finally broken the dreaded video game curse. And remember, I starred in the stinker “Doom” so I have lived thy curse  https://t.co/2FSb0wXavK