Nezletilí migranti platí za přechod hranice mezi Itálii a Francií sexem, tvrdí organizace

Řím/Praha V Itálii se nezletilí migranti uchylují k prostituci, aby se bezpečně dostali do Francie. Podle organizace Save the Children se jedná zejména o nezletilé z oblasti subsaharské Afriky a Afrického rohu. Pokud mladiství nejsou schopni zaplatit 50 až 150 euro (přibližně 1300 až 3900 korun) řidičovi za převoz přes hranice, vymění cestu za sex.

Problém se podle organizace Save the Children týká zejména města Ventimiglia, které se nachází asi 10 kilometrů od francouzských hranic. Toto italské město je přitom centrálním místem pro migranty, kteří se chtějí dostat do Francie. Děti kromě převozu přes hranice za sex dostávají i jídlo nebo přístřeší. Organizace v prohlášení uvedla, že má důkazy o mnoha takových případech, především od začátku letošního roku.



„Jedná se zejména o mladé dívky v ohrožení, které jsou v neviditelném proudu nezletilých migrantů na cestě přes hranice na severu Itálie. Nezletilí, kteří se snaží znovu spojit s ostatními blízkými a známými v ostatních evropských zemích, jsou zbaveni možnosti cestovat bezpečně a legálně,“ uvedla ředitelka italsko-evropských programů organizace Save the Children Raffaela Milano.

Nezletilí jsou přitom podle Milanové vystaveni riziku zneužívání a špatného zacházení. Situace ve městě Ventimiglia se podle organizace zhoršila poté, co byl v dubnu zavřen kemp poblíž řeky Roya. Od té doby jsou nezletilí nuceni žít na ulici v nebezpečných, promiskuitních a nedůstojných podmínkách.

Organizace Save the Children uvedla, že sexuálně zneužito bylo v oblasti od ledna 2017 do března 2018 více než 1900 žen, minimálně 160 z nich přitom bylo nezletilých. Dalších více než 1700 žen z celkového počtu teprve nedávno dosáhlo osmnácti let, nebo předstíralo, že už jsou zletilé.

V oblasti se rozmáhá i obchod s lidmi. „Je nepřijatelné, aby v naší zemi byly děti a dospívající vystaveni síti bezohledných vykořisťovatelů,“ řekla Milanová. Podle údajů organizace se problém nejvíce týká nigerijských dívek, následují nezletilé z chudých oblastí Rumunska jako je Munténie nebo rumunská Moldávie.

Kromě obchodu s lidmi se podle Save the Children v Itálii rozvíjí i nucená dětská práce. Podle údajů organizace se dětská práce nejvíce týká mladých egyptských chlapců, kteří často pracují ve službách.

Organizace Oxfam navíc v červenu uvedla, že francouzská pohraniční policie často děti nelegálně vrací zpět do Itálie. Oxfam dále uvedl, že policisté drží i dvanáctileté děti v celách bez jídla nebo vody a že jim uřezávají podrážky bot, aby se mladiství nepokoušeli znovu podstoupit cestu.