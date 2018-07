‚Neznala jsem ho,‘ řekla o Kevinu Spaceym jeho seriálová manželka v Domě z karet

LOS ANGELES Prezidentka Spojených států Claire Underwoodová ze seriálu Dům z karet (House of Cards), herečka Robin Wrightová, v pondělí poprvé promluvila v rozhovoru o svém kolegovi Kevinu Spaceyovi. Ten v seriálu ztvárnil hlavní postavu Franka Underwooda, ale byl z něj na základě řady sexuálních obtěžování vyhozen.

Jako seriáloví manželé Frank a Claire Underwoodovi si podmanili celou Ameriku. Zatím ale Robin Wrightová o svém hereckém kolegovi nepromluvila. V pondělí herečka vystoupila v pořadu Today (Dnes) televize NBC. Na Spaceyho přirozeně přišla řada.

„V kontaktu spolu teď nejsme. Ani nevím, jak bych se s ním měla bavit. S Kevinem jsme se znali pouze na place a při přípravách na natáčení, když jsme se občas něčemu společně zasmáli. Jako osobu jsem ho ale neznala, mimo práci jsme se nestýkali. Věděla jsem nicméně, že svému řemeslu opravdu rozumí,“ odpovídala Wrightová na otázky moderátorky Savannah Guthrieové. „Byl skvělý. Nikdy se ke mně nechoval neuctivě,“ popsala svůj vztah s obviněným hercem Wrightová.

„Myslím, že z toho, jak to skončilo, byli zaskočeni a smutní všichni,“ dodává. Wrightová zároveň sama přiznala, že se během své kariéry sama stala terčem sexuálního obtěžování a nátlaku. Do podrobností ale nezacházela.

Můžeme si o tom znovu promluvit

„Ten problém má, myslím, daleko větší rozsah - tím je svádění obecně. Je mi jedno, kým jsi. Je to celé o síle a jakmile někoho tou silou přemůžeš, tak ta dotyčná oběť se stane zranitelnou. Uplynulý rok nám ale, myslím, ukázal novou cestu a umožnil nám o tomto problému si znovu promluvit,“ myslí si herečka.

Oscarového herce Kevina Spaceyho obvinil na přelomu loňského řijna a listopadu ze sexuálního obtěžování herec James Rapp. Několik dní poté napsal deník The Guardian o tom, že měl Spacey obtěžovat i herce z londýnského divadla Old Vic, kde dělal uměleckého ředitele. Spaceyho to stálo místo - společnost Netflix s ním ukončila spolupráci na právě seriálu Dům z karet. Z filmu Všechny prachy světa byla zase jeho postava nahrazena hercem Christopherem Plummerem a Spaceyho scény se musely přetáčet.