Neznámý zloděj vykrádá domy v Turnově. Pomocí vrtáku dělá otvory do oken

Turnov (Semilsko) Policie vyšetřuje sérii vloupání do rodinných domů v Turnově v Českém ráji. Neznámý pachatel se dovnitř dostává za pomoci vrtáku, kterým navrtává otvor do rámu francouzského okna. Poté si dokáže okno otevřít. Poslední případ se stal před týdnem, škoda je za 300 000 korun. Na webu policie o tom informovala semilská policejní mluvčí Ivana Baláková.

Neznámý zloděj se do domu v satelitní zástavbě vloupal v době, kdy jeho majitelé spali v patře. „V domě se zajímal hlavně o peníze v hotovosti. Jedná se velmi pravděpodobně o stejného pachatele, který má na svědomí i vloupání do rodinného domu v Turnově v letošním dubnu a další dvě ve stejné lokalitě v listopadu loňského roku,“ uvedla Baláková.

Všechny případy mají společné to, že při nich zloděj použil vrták na balkonový nebo okenní rám. „Kulatý otvor nad zámkovým systémem je jeho typickým ‚podpisem‘ na všech místech, kde byl. Není vyloučeno, že pracuje v týmu,“ řekla mluvčí.



Není to poprvé, kdy někdo tento způsob využívá

Kriminalisté tento specifický způsob vniknutí do rodinných domů zaznamenali před několika lety, a to nejen na Semilsku, ale i na území jiných regionů. Tehdy šlo o desítky případů. Jednou z možností, jak zabránit tomuto způsobu vniknutí, je podle policie pořízení bezpečnostních okenních kliček s polohovací pojistkou. Další jsou uzamykatelné polohovací kliky. Podle Balákové by také zejména obyvatelé satelitní zástavby v Turnově měli věnovat zvýšenou pozornost svému okolí.

„A pokud přitom zpozorují něco neobvyklého nebo podezřelého, žádáme je, aby kontaktovali tísňovou linku Policie ČR 158. Například nás zajímá pohyb cizích osob po zahradách domků nebo v jejich bezprostřední blízkosti. Stejně tak by měli občané volat tísňovou linku i v případě, že objeví ve svém domě v rámech stopu po zloději ‚vrtákovi‘ v podobě kulatého otvoru v nějakém okenním či dveřním rámu,“ dodala.