Nezvyklá žádost. Policie prosí dentisty o identifikaci utonulé ženy pomocí chrupu

PARDUBICE/PRAHA Před rokem objevili policisté v Pardubicích tělo utonulé ženy, kterou se jim stále nepodařilo identifikovat. Proto na svých webových stránkách požádala odbornou veřejnost z řad dentistů a zubních laborantů, aby se pokusila poznat rentgenový snímek jejího chrupu.

„Nyní bychom rádi požádali o pomoc odbornou veřejnost především z řad dentistů a zubních laborantů, zda by si nepoznali svoji práci a tím by nám nepomohli ženu ztotožnit,“ píše policie.



Chrup ženy, která vloni utonula v Pardubicích, byl údajně v dobrém stavu a poukazoval na kvalitní péči. Je pravděpodobné, že žena pravidelně chodila na dentální hygienu a nejspíš nepocházela ze sociálně slabší vrstvy, protože za úpravu zubů utratila kolem třiceti tisíc korun.

Za příčinu ženiny smrti bylo označeno utonutí, protože se na jejím těle nenašly žádné známky násilí. Policie ale nevylučuje, že ji do vody někdo strčil či že do ní skočila dobrovolně. Tělo před nalezením leželo v řece dva až tři týdny. Věk ženy odhadli vyšetřovatelé na 35 až 48 let.