Nic si nezjišťoval a auto s řidičem rozstřílel skrz naskrz, říká o vrahovi z Chomutova soudce

ÚSTÍ NAD LABEM / PRAHA Jeden z mediálně nejsledovanějších případů poslední doby tento týden rozpletl ústecký soudce Jiří Bednář. Do rukou se mu dostala kauza Petra Bendy, který loni v květnu třinácti výstřely zbavil života Radka Š. Případ poutal pozornost z řady důvodů: odehrál se ve vyloučené lokalitě v Chomutově, Bendův postup byl mimořádně razantní a jeho obhajoba sázela na obranu proti údajnému najíždění do lidí.

Soudce Jiří Bednář tak musel rozhodnout, jestli střelec spáchal vraždu, nebo naopak neměl na výběr. V rozhovoru pro Lidovky.cz vysvětluje, čím se ve svém rozhodování řídil.



27. května na sídlišti Písečná v Chomutově zhruba ve tři hodiny ráno vrcholila hádka Radka Š. s příbuznými v čele se strýcem, kterou chtěl vyřešit nejjednodušším způsobem: sednout do své dodávky a z místa odjet.



Petr Benda, jehož matku konflikt vzbudil a on se poté rozhodl reagovat, vyhodnotil počínání Radka Š. jinak. Že najíždí do lidí. Vyběhl tedy ven, dohnal auto a následně třináctkrát vystřelil směrem na řidiče. Podle svých slov byl přesvědčený, že tím zabránil teroristickému útoku.

Jeho obhajobu ale soudní senát v čele s Jiřím Bednářem nevyslyšel. „Nebylo možné vůbec uvažovat o nutné obraně, protože v té chvíli nebyl ohrožen vůbec nikdo. V jízdní dráze vozidla a v jeho blízkosti nikdo nebyl,“ vysvětluje soudce v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Co především dovedlo soud k závěru, že v tomto případě šlo o vraždu?

Rozhodující bylo posoudit, jestli obžalovaný byl veden alespoň nepřímým úmyslem usmrtit poškozeného. Posuzoval se způsob, jakým jednal od počátku. Tedy kdy vzal zbraň, kdy vyběhl, kdy střílel, kam střílel a kolikrát střílel. To všechno bylo posuzováno a z toho všeho bylo dovozováno, že jeho jednání bylo vedeno úmyslem usmrtit poškozeného. Kdyby se třeba našlo 12 výstřelů v pneumatikách, a dva mu ulítly nahoru do dveří, tak mohlo být posuzování jiné. Ale v tomto případě prakticky všechny střely mířily přímo na dveře řidiče. Obžalovanému muselo být jasné, že může dojít k fatálnímu následku.

Lidovky.cz: Bylo pro určení kvalifikace činu nejdůležitější právě to, že pan Benda celou dobu mířil a následně střílel směrem na řidiče?

Všechny okolnosti byly posuzovány v kontextu, protože ani jednu z nich nelze brát odděleně od zbytku skutkového děje. Zde byla výhoda, že bylo dost důkazů. Všechny domovní vchody v místě byly opatřeny kamerami, takže byla řada kamerových záznamů, z nichž bylo možné sestavit pohyb obžalovaného a způsob, jakým jednal. Dalo se i časově vyjádřit, jak dlouho se kde pohyboval a jak dlouho mu trvala střelba. Obžalovaný vystřelil 20 střel (13 šlo směrem na řidiče, pozn. aut.) během čtyř vteřin. Všechno tohle bylo posuzováno.

Lidovky.cz: Když soud stanovil trest, zvolil ho při spodní hranici sazby. Proč?

Soud při rozhodování o tomto vychází zejména z osobnosti obžalovaného a z polehčujících a přitěžujících okolností. Panu obžalovanému přitěžuje pouze jediná věc a sice to, že svým jednáním naplnil skutkovou podstatu dvou trestných činů, kromě vraždy ještě poškozování cizí věci. Ale mnohem zásadnější pro výši trestu tady bylo, že v jeho prospěch hovoří celá řada polehčujících okolností. Jsou to zejména znalecké posudky z odvětví psychologie a psychiatrie, jeho bezúhonnost, výborné pracovní hodnocení a doznání. Účelem trestu je dosáhnout nápravy pachatele a z tohoto pohledu obžalovaný není osobou, na kterou by mělo být působeno razantnějším způsobem.

Lidovky.cz: Obhajoba Petra Bendy spočívala především v tom, že se svým činem snažil bránit lidi na ulici. Do jaké míry jste bral tento jeho argument v úvahu?

Jeho argumentace byla zcela v souladu se znaleckými posudky. Znalci dospěli k závěru, že trpí ochranitelskými až mesiášskými sklony. Jeho obhajoba v podstatě odpovídala jeho osobnosti. Tohle bylo velmi podrobně prověřováno, proto také bylo vyslýcháno tolik svědků, kteří se vyjadřovali nejen k samotnému skutkovému ději, ale i k tomu, co probíhalo předtím. Jeho obhajoba by mohla mít smysl, pokud by vyběhl třeba o dvacet či třicet vteřin dříve a střelbu na vozidlo realizoval v místě, kde mělo docházet k najíždění na další osoby. On ale vyběhl ven a na vozidlo začal střílet v místě, kde nikdo nebyl. Ani nezjišťoval, co se stalo, zda se někomu něco stalo a jestli tohle vozidlo je tím vozidlem, které na někoho najíždělo. On vyběhl ven a první vozidlo, které potkal, prostřílel skrz na skrz. V tom okamžiku nebylo možné vůbec uvažovat o nutné obraně. V jízdní dráze vozidla a v jeho blízkosti nikdo nebyl, nikdy tedy nebyl ohrožen.

Lidovky.cz: Jak si tedy vysvětlujete jeho motivací?

Úmysl nebyl přímý. On nešel ven přímo s úmyslem někoho zabít. Ale šel ven a byl srozuměn s tím, že způsob řešení, který zvolil, může vést ke smrti jiné osoby. Z hlediska práva se jedná o úmysl nepřímý. Zahájil palbu bez jakéhokoliv dalšího zjišťování, jestli by to auto nezastavilo jiným způsobem. Ani se o to nepokusil. Prostě vyběhl ven, postavil se k autu a nastřílel celý zásobník do jeho dveří.

‚Nelze říct, že by toho nelitoval‘

Lidovky.cz: Zmocněnkyně poškozených mi tlumočila svůj dojem z vystupování obžalovaného. Podle jejího dojmu si neuvědomil, že připravil o život člověka. Jak jste to vnímal vy?

Já bych neřekl, že si neuvědomoval, že připravil o život člověka. On si to uvědomoval. Jeho postoj spočíval spíše v tom, že si po celou dobu nepřipustil, že by udělal cokoliv špatně. Byl přesvědčen, že jeho jednání bylo správné, že postupoval v souladu se zákonem a tudíž na něm není žádná vina. Připouštěl si, že usmrtil člověka, ale nepovažoval to za svou chybu.

Lidovky.cz: Projevil tedy podle vás nad smrtí oběti dostatečnou lítost?

Je to obtížné, jak by vypadala velká lítost. On řekl, že lituje toho, že ten člověk zemřel, nikoliv že ho zastřelil. Vím, že zmocněncům, alespoň to vyznělo z jejich otázek při hlavním líčení, se nelíbilo, že nekontaktoval poškozené ještě v průběhu procesu a neomluvil se jim. Na druhou stranu je nutné pochopit i postoj obžalovaného, který byl zpočátku ve vazbě proto, že hrozilo z pohledu orgánů činných v trestním řízení, že bude ovlivňovat svědky. A taková osoba, když je z vazby propuštěna, je poučena o tom, že nesmí svědky, kteří ve věci budou svědčit, kontaktovat, jinak se vystavuje nebezpečí, že znovu půjde do vazby. A vzhledem k tomu, že svědci a poškození v této věci byli z velké části totožní, tak mohl mít obavu jim cokoliv napsat, aby to nebylo vykládáno jako pokus o jejich ovlivnění.

Lidovky.cz: Proto se jim omluvil v soudní síni. Jakým způsobem to na vás působilo?

On to vysvětloval tím, že napsat jim něco umí každý a že se jim chtěl omluvit přímo v jednací síni. To stejně v podstatě nemohl, protože většina z nich buď nevypovídala přímo, nebo požádala, aby nemusela být přítomna hlavnímu líčení. Je obtížné posoudit, nakolik to mínil vážně. Obžalovaný je osobou specifickou, jak řekli znalci. City tolik neprojevuje, takže možná způsob, jaký zvolil, odpovídá jeho osobnosti. Nelze ho vykládat, že by toho nelitoval.

Lidovky.cz: Vnímal jste v průběhu líčení, že jde o citlivou kauzu? Mám na mysli mimořádně razantní způsob provedení činu, místo tragédie, která se odehrála ve vyloučené lokalitě, i poměrně velkou mediální pozornost.

Každá kauza je svým způsobem citlivá. Tady to bylo citlivé jednak tím, že to bylo medializováno, a také tím, že to proběhlo ve vyloučené lokalitě. Z reakcí veřejnosti se ozývaly dva tábory. Jedni, kteří v tom viděli rasistický trestný čin, který je zapotřebí co nejpřísněji potrestat. Druzí se vyjadřovali způsobem téměř oslavným ve vztahu k obžalovanému. Takové komentáře se snažím pokud možno nečíst. Takže si nemyslím, že by tím rozhodováním soudu bylo ovlivněno.

Lidovky.cz: Je něco, co vám z tohoto procesu utkvělo?

Nakonec se ukázalo, že proces jako takový nebyl nijak výjimečný, vše probíhalo relativně standardním způsobem. Vše probíhalo naprosto korektně jak ze strany poškozených, tak ze strany zmocněnců poškozených, i ze strany státního zastupitelství a obhajoby. Nikdo se nepokoušel o podrazy. I přístup obžalovaného byl svým způsobem velmi vstřícný, protože třeba když maminka zemřelého požádala, aby nemusela vypovídat, tak proti tomu nic nenamítal. Přitom stačilo jediného jeho slovo, že trvá na jejím výslechu a ona by musela přijít. Myslím si tedy, že ¨vše proběhlo korektně a řádně.