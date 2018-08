Otec dvou dětí sám zachránil z řeky 13 tonoucích pasažérů. Cesta pro dalšího ho stála život

Lagos Šestatřicetiletý Joseph Blankson z Nigérie byl vždycky výborným plavcem. Takže když loď, na které plul, narazila a začala se potápět, okamžitě začal z vody zachraňovat ostatní. Sám zvládl dostat z řeky postupně 13 lidí. Neustálé plavání k lodi a zpět na břeh ho ale stálo hodně sil. Když se tak do vody vrhl pro 14. pasažéra, otec dvou malých dětí se utopil.

Mluvčí policie Rivers State, jednoho z 36 států Nigérie, Nnamdi Omoni potvrdil CNN, že nehoda lodi, na které cestovalo 24 lidí, se stala po nárazu do blíže neuvedeného objektu a že Blankson byl jedinou obětí nehody. Zatímco Blankson opakovaně skákal do řeky, do záchrany se pustili i ostatní v okolí. Povedlo se tak zachránit i zbylých 10 lidí.



Blankson byl podle lidí, kteří ho znali, nesobecký a milující muž. Odteď ale bude připomínám jako hrdina všedního dne.



Blanksonova žena Mercy řekla pro CNN, že její manžel byl milující a pečující muž a velmi dobrý otec jejich dětí. „Upřednostňoval ostatní lidi před sebou. Byl nesobecký,“ uvedla Blanksonová a dodala, že její muž se po práci vydal do vesnice, kde žijí jeho příbuzní. Při zpáteční cestě byl na palubě i se svými sestrami.

„Byla jsem doma a čekala na něj. Když jsem mu zavolala, telefon byl vypnutý,“ popsala celou událost Blanksonová. „Můj syn se mě ptá na svého otce. Když s někým mluvím po telefonu, ptá se: ‚mami, je to táta?‘,“ nastínila vdova jak celou událost prožívá jejich čtyřletý syn. Kromě něj se nyní Blanksonová, která je nezaměstnaná, musí postarat i o sedmiměsíční dceru. Blanksonová podle svých slov doufá, že jí pomůže vláda a že se jí povede najít práci.

Podle serveru Sahara Reporters už guvernér státu Rivers nabídl Blanksonové, která vystudovala mikrobiologii, práci. Stát navíc založil studijní fond pro obě děti Blanksonových.

V Nigérii se příběh šíří i skrze sociální sítě. Jeden uživatel Facebooku například uvedl: „Blankson ukázal světu, že existují hrdinové. Považoval za důležitějších 13 životů, než ten svůj, nedokázal by žít s vědomím, že se nepokusil pomoct.“