Nikdy není pozdě být beletristou. Hvězda němých filmů vydala v 99 letech první román

Diana Serra Caryová, známá pod uměleckým jménem Baby Peggy, zářila jako dětská hvězda v němých filmech dvacátých let s více než milionovým ročním platem. Nedávno oslavila 99. narozeniny a vydala svůj první román.

Diana Serra Caryová se narodila jako Peggy-Jean Montgomeryová 29. října 1918. Ve čtyřech letech podepsala svou první filmovou smlouvu. Pod uměleckým jménem Baby Peggy vystupovala jen mezi roky 1922 až 1924 ve 150 němých snímcích. Baby byla fenomén - hrála v mnoha populárních reklamách a děti si kupovaly panenky s její podobou. Američtí demokraté ji ve volbách 1924 dokonce jmenovali oficiálním maskotem jejich strany. Volby sice prohráli, ale slávě Baby Peggy to neuškodilo. Ve stejném roce vydělávala ročně 1,5 milionů dolarů a byla tak možná nejbohatším dítětem na světě.

Filmová kariéra Baby Peggy ale skončila náhle v roce 1925, když se její otec nepohodl s vedoucím studia Principal Contract, které Peggy v reakci na to zrušilo smlouvu. „Rodiče všechny moje peníze promrhali. Koupili si velký dům, několik aut, zlaté členství v golfovém klubu i obrovský ranč ve Wyomingu,“ vzpomínala Baby Peggy v rozhovoru pro web The Hollywood Reporter v roce 2016. V roce 1929 přišla Velká hospodářská krize a její rodina se octla na hranici chudoby. K Hollywoodu se Baby Peggy už nikdy nevrátila.

Diana Serra Caryová (Baby Peggy) v roce 2012.

Diana Serra Caryová vydala knihu The Drowning of the Moon (Topení měsíce). V ní se dívka Sirena vyrovnává s hrůzami občanské války v americké kolonii Nové Španělsko. Bývalá dětská hvězda vydala již několik knížek. Kromě vlastní biografie i několik faktografických knih o hollywoodu a dětských hvězdách němého filmu. Topení měsíce je její románovou prvotinou.