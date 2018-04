Nikulin byl ve vazbě velice opatrný. Bál se, aby nebyl něčím otráven

PRAHA „Myslel jsem si, že sem jdu dělat jiné věci než posílat lidi do různých zemí,“ popsal Lidovým novinám ministerské zkušenosti v poměrně otevřeném rozhovoru Robert Pelikán (ANO), šéf české justice. Vydání Jevgenije Nikulina do USA nehledě na reakce označil za spíše jednodušší případ. Rozhovor s ministrem spravedlnosti v demisi připravil pro sobotní vydání LN Martin Shabu.

LN: Podle žalobců se Nikulin krátce po příletu do USA pokusil o útěk, když měl podstoupit lékařské ošetření. S lékaři měl problém podle informací LN i v Česku. Víte, co mu vadilo?

Asi mohu říci, že byl velice podezíravý a opatrný. V tomto ohledu s ním byly problémy. To je pravda.

LN: Bál se podstoupit lékařskou péči?

Bylo patrné, že má obavu, aby nebyl něčím otráven.

LN: Podle vašich výroků představoval pro Česko bezpečnostní riziko. V čem?

Bezpečnostní riziko pro Česko je nepřesné. Neměli jsme pocit, že je ohrožena bezpečnost Česka, spíše že je ohrožena jeho bezpečnost. Zkrátka že v tomto směru může dojít k nějakému incidentu.

LN: Byly to skutečně konkrétní informace o reálné hrozbě?

Nechci se k tomu vyjadřovat, protože jsou to informace, které podléhají jistému stupni utajení.

LN: Setkal jste se s Nikulinem, když byl v Česku ve vazbě?

Nesetkal.

LN: Nechtěl jste se s ním osobně vidět a třeba si vyjasnit některé sporné momenty?

Podle mě tam sporné momenty nebyly.

LN: Když jste si přečetl žádosti o vydání do USA a do Ruska, už jste věděl, jak se zachováte?

Když pominu veškerý mediální balast, který okolo toho případu vznikl, patřilo to k velmi jednoduchým kauzám.