Ministr zdravotnictví ví, co dělá, vyjádřil se Babiš k Němečkově odvolání

PRAHA Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) podle premiéra v demisi a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše ví, co dělá, když v pátek odvolal ředitele ostravské nemocnice Svatopluka Němečka (ČSSD). V textové zprávě Babiš pro ČTK uvedl, že sám ve funkci ministra financí kvůli Němečkově nákupu technologií pro nemocnici v Ostravě podal trestní oznámení. Němeček byl tehdy ministrem zdravotnictví ve vládě sociálních demokratů, lidovců a hnutí ANO.

„Adam Vojtěch má moji důvěru, že dělá jako ministr správné kroky. Zadal audit, který ukázal, že za Němečkovy doby se na ministerstvu utrácely peníze bez faktur a plnění,“ připomněl Babiš nedávno publikované závěry auditu, který odhalil chyby v mediálním odboru ministerstva z dob Němečkova vedení.



Premiér dále uvedl, že Němečkovy postupy kritizoval už v době minulé vlády. „Pořád chtěl víc peněz do resortu a neuměl říct, na co je hodlá použít, neměl přehledy výdajů, sliboval navýšení platů lékařům a sestrám a ani to pořádně nesplnil. Dokonce jsem ještě jako ministr financí dával trestní oznámení na nákup kybernetického nože, když byl ještě ředitelem nemocnice v Ostravě,“ dodal Babiš.

Němeček vidí za svým odvoláním vyřizování účtů ze strany vlády. Důvody k odvolání, které uvedlo ministerstvo zdravotnictví, jsou podle něj „lži, kecy a účelovka“, užil tak Babišův slovník.

Ministerstvo v pátek informovalo o Němečkově odvolání v tiskové zprávě, ten se to prý dozvěděl z médií. Od ministra ani od jiných představitelů úřadu přitom podle svých slov neslyšel žádné vyjádření nespokojenosti. Nemocnice podle něj v loňském roce vykázala rekordní hospodářský výsledek, zisk 111,2 milionu korun.